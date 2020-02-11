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Вот это декольте! 46-летняя Хайди Клум восхитила соблазнительными формами в пикантном образе

Lite » Мода 11.02.2020 - 21:29
Вот это декольте! 46-летняя Хайди Клум восхитила соблазнительными формами в пикантном образе
Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Плюс одна покорительница красной дорожки

Хайди Клум в свои 46 лет выглядит невероятно: точеная фигура, «бесконечные» стройные ноги, осиная талия, пышная грудь… Демонстрировать свое тело во всей красе немецкая звезда любит на светских мероприятиях и красных дорожках. Один из последних ярких выходов состоялся на вечеринке Vanity Fair.

Вот это декольте! 46-летняя Хайди Клум восхитила соблазнительными формами в пикантном образе

Хайди в новом образе (фото: instagram.com/heidiklum)

Сюда Хайди пришла в серебристом платье, расшитом камнями и бисером, с бахромой и выразительным лифом. Именно на роскошной груди супермодели и телеведущей и был сделан главный акцент. Впрочем, полупрозрачная ткань не скрывала и остальные «козыри» Клум. Образ дополнили украшения с камнями, высокая прическа с выпущенными у висков прядями, а также макияж с угольно-черными smoky. Выглядела она просто сногсшибательно! Что тут же отметили пользователи сети. «Неудержима», «Ты сделала всех!», «Ты просто превосходна», «Ты выглядишь просто потрясающе», – пишут они комментарии под снимками Хайди.

Вот это декольте! 46-летняя Хайди Клум восхитила соблазнительными формами в пикантном образе

Клум выглядела просто обворожительно (фото: instagram.com/heidiklum)

К слову, на мероприятие Клум вновь пришла одна. Муж модели – музыкант Том Каулитц – по всей видимости, не смог посетить событие. Тем не менее, выглядела Хайди как всегда, счастливой. Так что о разладе в звездном семействе говорить не приходится.

Хайди перед выходом на красную дорожку (видео: instagram.com/heidiklum)

Напомним, Хайди и Том поженились прошлым летом, а до этого около года состояли в отношениях. На медовый месяц пара отправилась в путешествие по Италии на яхте. Хайди буквально засыпала сеть романтичными фото с отпуска со своим любимым. С ними отправился и брат-близнец Тома Билл. Позже как модель, так и музыкант вернулись к насыщенному рабочему графику. Причем в одном из проектов Клум занята вместе с Биллом. Сейчас Хайди и Том намного меньше времени проводят вместе и давно не радовали публику совместными фото. Ждем с нетерпением!

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