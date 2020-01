Грэмми 2020: Хайди Клум, Алессандра Амбросио, Софи Тернер и другие знаменитости на красной дорожке

Ариана Гранде (фото: instagram.com/recordingacademy)

Изучаем самые яркие образы звезд

Церемония вручения премий Грэмми 2020, которая состоялась в Лос-Анджелесе, в этом году была по-настоящему запоминающейся. 62-я по счету премия собрала массу знаменитостей из разных сфер шоу-бизнеса, многие из которых явились со своими вторыми половинками. Здесь отметились Хайди Клум, которая пришла на ивент со своим мужем Томом Каулитцем и его братом, Лана Дель Рей, впервые появившаяся на светском ивенте со своим возлюбленным, Дуа Липа и ее бойфренд Анвар Хадид, актриса Приянка Чопра и Ник Джонас, Гвен Стефани и Блейк Шелтон и многие другие...

Победители "Грэмми" 2020 (фото: instagram.com/recordingacademy)

И хотя событие было омрачено гибелью баскетболиста Коби Брайанта, после почтения памяти американского героя присутствующим пришлось вернуться к оглашению победителей. В числе самых громких имен этого года – певица Лиззо, которая лидировала по количеству номинаций и одержала победу в трех из них. А также юная звезда Билли Айлиш, которая стала обладательницей сразу 5 статуэток.

К слову, одной из звезд церемонии стала и украинка – пианистка Надежда Шпаченко получила награду в номинации "Лучший сборник классической музыки" с альбомом The Poetry Of Place, который записала вместе с Джоэном Пирсом Мартином, Ником Терри и Кори Хиллз. Она была заявлена сразу в двух номинациях: "Лучший сборник" и "Продюсер года в классической музыке" за альбом The Poetry Of Places.

Не меньше внимания привлекли и наряды знаменитостей. На красной дорожке можно было увидеть самые разнообразные платья: от длинных вечерних до коротких вызывающих. Мы собрали самые яркие образы, которые не оставят равнодушными. Любуемся!

Ариана Гранде Дуа Липа и Анвар Хадид

Камила Кабельо

Билли Портер

Лиззо

Оззи и Келли Осборн

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио, Хайди Клум и Грейс Элизабет

Гвэн Стефани с возлюбленным

Софи Тернер и Джо Джонас

Джон Ледженд и Крисси Тейген

(фото: instagram.com/recordingacademy; instagram.com/loyaltypicks; instagram.com/heidiklum)