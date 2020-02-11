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Оце так декольте! 46-річна Хайді Клум захопила спокусливими формами в пікантному образі

Lite » Мода 11.02.2020 - 21:29
Оце так декольте! 46-річна Хайді Клум захопила спокусливими формами в пікантному образі
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Плюс одна володарка червоної доріжки

Хайді Клум в свої 46 років виглядає неймовірно: точена фігура, «нескінченні» стрункі ноги, осина талія, пишні груди... Демонструвати своє тіло у всій красі німецька зірка любить на світських заходах і червоних доріжках. Один з останніх яскравих виходів відбувся на вечірці Vanity Fair.

Оце так декольте! 46-річна Хайді Клум захопила спокусливими формами в пікантному образі

Хайді в новому образі (фото: instagram.com/heidiklum)

Сюди Хайді прийшла в сріблястій сукні, розшитій камінням та бісером, з бахромою і виразним ліфом. Саме на розкішних грудях супермоделі і телеведучої і був зроблений головний акцент. Втім, напівпрозора тканина не приховувала і решту «козирів» Клум. Образ доповнили прикраси з камінням, висока зачіска з випущеними у скронь пасмами, а також макіяж з вугільно-чорними smoky. Виглядала вона просто приголомшливо! Що відразу ж відзначили користувачі мережі. «Нестримна», «Ти зробила всіх!», «Ти просто чудова», «Ти виглядаєш просто приголомшливо», – пишуть вони коментарі під знімками Хайді.

Оце так декольте! 46-річна Хайді Клум захопила спокусливими формами в пікантному образі

Клум виглядала просто чарівно (фото: instagram.com/heidiklum)

До речі, на захід Клум знову прийшла одна. Чоловік моделі – музикант Том Каулітц – по всій видимості, не зміг відвідати подію. Тим не менш, виглядала Хайді як завжди, щасливою. Так що про розлад у зірковому сімействі говорити не доводиться.

Хайді перед виходом на червону доріжку (відео: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, Хайді і Том одружилися минулого літа, а до цього близько року перебували у відносинах. На медовий місяць пара вирушила в подорож по Італії на яхті. Хайді буквально засипала мережу романтичними фото з відпустки зі своїм коханим. З ними подався і брат-близнюк Тома Білл. Пізніше як модель, так і музикант повернулися до насиченого робочого графіка. Причому в одному з проектів Клум зайнята разом з Біллом. Зараз Хайді і Тому набагато менше часу проводять разом і давно не тішили публіку спільними фото. Чекаємо з нетерпінням!

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