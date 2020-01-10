Ох уж эти ноги! Хайди Клум похвасталась соблазнительными формами в откровенном мини

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

46-летняя модель в отличной форме!

Хайди Клум продолжает радовать поклонников своим неувядающим внешним видом и стройностью. В этот раз 46-летняя красотка примерила зеленое мини-платье в крупную сетку, которое дополнила миниатюрной шляпкой и босоножками на умопомрачительных каблуках. Завершают горячий образ крупные серьги-кольца, а также яркий макияж с густо подведенными глазами. «Привет», – коротко написала звезда под фото, которое опубликовала в своем микроблоге.

Хайди в новом образе (фото: instagram.com/heidiklum)

Фолловеры немецкой модели просто засыпали свою звезду комплиментами. Не удержались от эмодзи также и коллеги, в том числе и культовая модель 90-х Наоми Кэмпбелл – она оставила под снимком множество сердечек.

К слову, сейчас Хайди Кулм занята многочисленными рабочими проектами. Она участвует сразу в нескольких телешоу. А потому вся ее страница в Instagram засыпана кадрами с коллегами по съемкам в разнообразных нарядах. Нужно отметить, что выглядит мама 4-х детей просто обворожительно! Интересно, что своего обожаемого супруга она стала показывать намного реже. По всей видимости, музыкант также с головой ушел в работу.

Хайди и Том (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, Хайди и Том Каулитц поженились летом прошлого года и сразу отправились в длительное путешествие по Италии. Медовый месяц они провели на роскошной яхте. Вместе с ними плавал и брат-близнец Тома – Билл, который пока что не нашел себе девушку. Клум совершенно не против такой компании, более того – она в отличных отношениях с братом мужа и даже занята с ним в одном из проектов. На светских мероприятиях Хайди также часто появляется в компании мужа и его брата. Так что такая семейная идиллия уже давно никого не смущает.