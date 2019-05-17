Естественный отбор: топ-3 способа "приручить" бежевый оттенок от Беллы Хадид

Белла Хадид – одна из самых успешных моделей современности, которую к тому же называют новой иконой стиля. 22-летняя красавица обожает составлять стильные образы и делиться ими с подписчиками в Instagram. По странице посланницы Dior в прямом смысле можно считывать модные тренды. И бежевый, который сейчас вновь стал одним из самых популярных цветов, у модели явно в почете. Она выбирает его как для светских раутов, так и для прогулок по городу. Учимся у Беллы, как интересно обыграть и выгодно представить этот нежный оттенок во всех случаях жизни.

Белла Хадид обожает все оттенки бежевого (фото: instagram.com/bellahadid)

Светский раут

Обычно звезды для красных ковровых дорожек стремятся найти наряды поярче. И зря. Белла доказывает многочисленными примерами, что этот мягкий оттенок отлично смотрится на гламурных вечеринках, делая образ роскошным и аристократичным. Супермодель уже много раз повторяла этот трюк, выбирая длинные платья или комбинируя несколько вещей, как вчера, 16 мая, в Каннах. И выглядела всегда безупречно. К слову, на ужине Dior младшая Хадид представила еще один тренд – бежевый total look, умело сочетая сразу несколько оттенков бежа. Этот ее образ отметили модные критики и лучшие порталы о моде. Так что если вам предстоит блистать на светском мероприятии, то смело выбирайте данный вариант.

Белла Хадид часто выбирает для официальных мероприятий бежевые оттенки (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/dior)

Прогулка

В повседневной жизни вся песочная гамма идет на ура. К примеру, на прогулку по примеру Беллы можно надеть однотонные брюки и футболку с принтом, дополнив их стильными аксессуарами. Еще одни вариант, который стоит взять на заметку: брючный костюм, который она примера на мероприятии в Милане. Дополнила она черными кедами, шляпкой и ремнем. Не стоит забывать и о верхней одежде нюдовых оттенков – они на пике попялрности.

Белла Хадид любит наряды бежевого и светло-коричневого оттенка и часто выбирает их в посденевной жизни (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/dior)

Торжественное событие

Подиумные луки Беллы – также бесконечный источник вдохновения. К примеру, посмотрите, как эффектно смотрятся светло-бежевые платья-миди с широкими рукавами, дополненные контрастными маленькими сумочками. В теплое время года, разумеется, обувь можно выбрать полегче, а вот макияж в бежевых тонах оставляем! Такой наряд отлично подойдет для похода в ресторан, для официального обеда или любого другого торжественного события.



К слову, сестра Беллы – Джиджи Хадид – недавно продемонстрировлаа еще один тренд, яркий брючный костюм.