Природний відбір: топ-3 способу "приручити" бежевий відтінок від Белли Хадід

Белла Хадід – одна з найбільш успішних моделей сучасності, яку до того ж називають новою іконою стилю. 22-річна красуня обожнює складати стильні образи і ділитися ними з передплатниками в Instagram. На сторінці посланницы Dior в прямому сенсі можна зчитувати модні тренди. І бежевий, який зараз знову став одним з найпопулярніших кольорів, у моделі явно в пошані. Вона вибирає його як для світських раутів, так і для прогулянок по місту. Вчимося у Белли, як цікаво обіграти і вигідно представити цей ніжний відтінок у всіх випадках життя.

Белла Хадід обожнює всі відтінки бежевого (фото: instagram.com/bellahadid)

Світський раут

Зазвичай зірки для червоних килимових доріжок прагнуть знайти вбрання пояскравіше. І даремно. Белла доводить численними прикладами, що цей м'який відтінок відмінно виглядає на гламурних вечірках, роблячи образ розкішним і аристократичним. Супермодель вже багато разів повторювала цей трюк, вибираючи довгі сукні або комбінуючи кілька речей, як вчора, 16 травня, в Каннах. І завжди виглядала бездоганно. До речі, на вечері Dior молодша Хадід представила ще один тренд – бежевий total look, вміло поєднуючи відразу декілька відтінків бежа. Цей її образ відзначили модні критики і кращі портали про моду. Так що якщо вам потрібно блищати на світському заході, то сміливо обирайте цей варіант.

Белла Хадід часто вибирає для офіційних заходів бежеві відтінки (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/dior)

Прогулянка

У повсякденному житті вся пісочна гамма йде на ура. Приміром, на прогулянку на прикладі Белли можна надіти однотонні штани і футболку з принтом, доповнивши їх стильними аксесуарами. Ще один варіант, який варто взяти на замітку: брючний костюм, який вона прикладу на заході в Мілані. Доповнила вона чорними кедами, капелюшком і ременем. Не варто забувати і про верхній одяг нюдовых відтінків – вони на піку попялрности.

Белла Хадід любить вбрання бежевого і світло-коричневого відтінків і часто обирає їх в посденевному житті (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/dior)

Урочиста подія

Подіумні луки Белли – також нескінченне джерело натхнення. Наприклад, подивіться, як ефектно виглядають світло-бежеві сукні-міді з широкими рукавами, доповнені контрастними маленькими сумочками. В теплу пору року, зрозуміло, взуття можна вибрати легше, а от макіяж в бежевих тонах залишаємо! Таке вбрання відмінно підійде для походу в ресторан, для офіційного обіду або будь-якого іншого урочистої події.



До речі, сестра Белли – Джіджі Хадід – нещодавно продемонстрировлаа ще один тренд, яскравий брючний костюм.