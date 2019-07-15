Елена Зеленская показала удачный пример торжественного total white образа

Елена Зеленская буквально с первых дней "вступления на пост" первой леди Украины стала одним из ключевых "модных ньюсмейкеров". За ее образами следят все ключевые fashion-СМИ Украины, описывая самые детальные подробности – от прически до маникюра. И следует отдать должное чувству стиля и стилистам Зеленской – супруга президента Украины пока что держится на высоте.

Не стал исключением и один из недавних выходов Зеленской. Так, 14 июля во Франции отмечали важный национальный праздник – День взятия Бастилии. В честь этого праздника посольство Франции в Украине также организовало празднование в Киеве – в стенах арт-пространства Мыстецкий Арсенал. Безусловно, на мероприятие пришла также и Елена Зеленская. Первая леди отметила, что ее пригласила Посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Дякую, люба Ізабель Дюмон, за запрошення, та вітаю зі святом Вас і усіх наших французьких друзів", - говорится в подписи под серией фотографий на instagram-страничке Зеленской.

Отметим, что 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции была взята штурмом (и впоследствии разрушена) крепость-тюрьма Бастилия. Ровно через год, 14 июля 1790 года, на Марсовом поле по королевскому указу состоялись торжества, названные Национальным праздником или Праздником национальной конфедерации.

Елена Зеленская и Посол Франции в Украине Изабель Дюмон (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Также рассмотрим и образ первой Леди. На торжественное событие Зеленская пришла в кремово-белом брючном костюме.

Классический удлиненный пиджак декорирован аккуратными карманами и крупными пуговицами. В образе также решающую роль играет деталь – декоративный платочек в нагрудном кармане. Платочек украшен принтом в горошек. Кстати, горошек – ультра тренд сезона весна-лето 2019.

Total white образ дополняет белоснежная майка под пиджаком.

Образ довершает элегантная вечерняя прическа в виде "ракушки" на затылке. Макияж первая леди позволила себе более вечерний – смоки-айс, а также акцент на алые губы. Из украшений – лаконичные "гвоздики"-бриллиантики.

Стильная Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, ранее Зеленская блистала в Берлине в стильном классическом наряде. Первая леди Украины выбрала нарядную и одновременно сдержанную черно-белую комбинацию.

Также до этого Зеленская покорила сеть образом на встрече с Бриджит Макрон.