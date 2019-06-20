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Глаз не отвести: Елена Зеленская блистает в Берлине в стильном классическом наряде

Lite » Мода 20.06.2019 - 11:27
Глаз не отвести: Елена Зеленская блистает в Берлине в стильном классическом наряде
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Первая леди продолжает радовать подписчиков новыми фото из Германии

Елена Зеленская, как истинная первая леди, не устает сообщать народу о деятельности президента Украины и освещать многочисленные встречи на своей странице в Instagram. На днях они отправились с официальными визитами во Францию и Германию. Само собой, для поездок Елена подготовила множество стильных нарядов.

Глаз не отвести: Елена Зеленская блистает в Берлине в стильном классическом нарядеЕлена Зеленская и Брижит Макрон (фото: instagram.com/olenazelenska_official) 

Так, в Париже она блистала в элегантном голубом костюме, который сменила на практичный комбинезон и удобные кеды. В Берлине уже признанная икона стиля примерила брючный костюм молочного оттенка, который дополнила черным топом и белыми кедами.

Глаз не отвести: Елена Зеленская блистает в Берлине в стильном классическом нарядеЕлена любит кэжуал-образы (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

А для встречи с Федеральным Президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и госпожой Эльке Бюденбендер подобрала еще одни  стильный ансамбль.

Глаз не отвести: Елена Зеленская блистает в Берлине в стильном классическом нарядеГлаз не отвести: Елена Зеленская блистает в Берлине в стильном классическом наряде

Новый выход Елены собрал много позитивных отзывов (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Укороченные брюки с высокой посадкой и стрелками она дополнила свободной блузой с длинными рукавами, украшенной вышивкой. Дополнили классический лук бежевые лодочки на шпильке, небольшой серебристый клатч и белые серьги. Волосы первой леди были завиты легкой волной. К слову, объемная укладка и легкий макияж со стрелками удачно разбавили достаточно строгий образ, сделав его женственным и мягким.

Глаз не отвести: Елена Зеленская блистает в Берлине в стильном классическом наряде

Владимир и елена Зеленские отправились в Берлин (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Несколько часов назад Елена показала несколько новых кадров из Берлина, сопроводив их развернутой подписью: "Вчера в Берлине был насыщенный день, наполненный позитивными эмоциями. Во время теплой встречи супруга Президента ФРГ госпожа Эльке Бюденбендер поделилась своим опытом первой леди. Мне было очень приятно получить ее дружескую поддержку и несколько женских советов! Мы также обсудили возможность проведения года украинской культуры в Германии. Во дворце «Bellevue» к нам присоединились выдающиеся украинские художники, которые работают в Европе и США – тенор Дмитрий Попов, дирижер Кирилл Карабиц и прима-балерина Яна Саленко. Я в восторге от наших талантливых соотечественников и очень горжусь, что наша сторона была представлена ​​на встрече такой мощной командой талантливых украинцев, известных во всем мире!"

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