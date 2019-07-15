Олена Зеленська показала вдалий приклад урочистого total white образу

Олена Зеленська буквально з перших днів "вступу на посаду" першої леді України стала одним з ключових "модних ньюсмейкерів". За її образами стежать всі ключові fashion-ЗМІ України, описуючи найбільш детальні подробиці – від зачіски до манікюру. І слід віддати належне почуттю стилю і стилістам Зеленської – дружина президента України поки що тримається на висоті.

Не став винятком і один з недавніх виходів Зеленської. Так, 14 липня у Франції відзначали важливе національне свято – День взяття Бастилії. В честь цього свята посольство Франції в Україні також організувало святкування в Києві – в стінах арт-простору Мистецький Арсенал. Безумовно, на захід прийшла також і Олена Зеленська. Перша леді зазначила, що її запросила Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

"Дякую, люба Ізабель Дюмон, за запрошення, та вітаю зі святом Вас і усіх наших французьких друзів", - йдеться у підписі під серією фотографій instagram-сторінці Зеленської.

Зазначимо, що 14 липня 1789 року в ході Великої французької революції була взята штурмом (і згодом зруйнована) фортеця-в'язниця Бастилія. Рівно через рік, 14 липня 1790 року, на Марсовому полі за королівським указом відбулися урочистості, названі Національним святом або Святом національної конфедерації.

Олена Зеленська та Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Також розглянемо і образ першої Леді. На урочисту подію Зеленська прийшла в кремово-білому брючному костюмі.

Класичний подовжений піджак декорований акуратними кишенями і великими гудзиками. В образі також вирішальну роль відіграє деталь – декоративна хусточка в нагрудній кишені. Хустинка прикрашена принтом в горошок. До речі, горошок – ультра тренд сезону весна-літо 2019.

Total white образ доповнює білосніжна майка під піджаком.

Довершує образ елегантна вечірня зачіска у вигляді "черепашки" на потилиці. Макіяж перша леді дозволила собі більш вечірній – смокі-айс, а також акцент на червоні губи. З прикрас – лаконічні "гвоздики".

Стильна Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, раніше Зеленська блищала в Берліні у вишуканому класичному вбранні. Перша леді України обрала ошатну і одночасно стриману чорно-білу комбінацію.

Також до цього Зеленська підкорила мережу образом на зустрічі з Бриджіт Макрон.