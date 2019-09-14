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"Елена прекрасная": жена Зеленского появилась на публике в стильном брючном костюме

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Вместе с мужем первая леди посетила форум "Ялтинская европейская стратегия"

После некоторого перерыва супруга президента Украины Елена Зеленская вновь появилась на публике. Владимир Зеленский и первая леди, которые 2 сентября отправили своего 6-летнего сына Кирилла в первый класс, побывали на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходил в Киеве. Снимками с мероприятия Елена поделилась на своей странице в Instagram.

Для выхода в свет Зеленская выбрала стильный наряд - элегантный белый брючный костюм, а дополнила образ красивой укладкой и нежным макияжем.

Супруга президента внимательно слушала его выступление и, как отмечают очевидцы, весело смеялась над шутками вместе с остальной аудиторией. Отметим, что форум был посвящен теме счастья. На некоторых фото президент и первая леди трогательно держатся за руки.

Фото: Владимир и Елена Зеленские (instagram.com/olenazelenska_official)

"Разом з Володимиром відвідала форум Ялтинської європейської стратегії (YES). Приємно долучитися до заходу, який цьогоріч присвячений темі щастя. Щастя в родинах, мир і добробут у країні – те, чого прагнуть та очікують українці. Це непросте завдання, проте я вірю, що все вдасться і всі ми житимемо у щасливій країні – Україні!" - поделилась Елена Зеленская.

Фото: Владимир и Елена Зеленские (instagram.com/olenazelenska_official)

Чуть позже она добавила еще серию снимков и поделилась впечтлениями от своего первого публичного выступления в качестве супруги президента страны.

"Це був особливий день, сповнений хвилювання, адже сьогодні відбувся мій перший публічний виступ як дружини Президента. Щаслива, що моя перша аудиторія – саме українська молодь, учасники Форуму молодих лідерів у рамках YES. Вдячна їм за щире спілкування та цікаві запитання. Мала нагоду поділитися своєю історією, власним розумінням щастя та майбутніми ініціативами. Далі – більше!" - написала Зеленская.

Фото: Владимир и Елена Зеленские (instagram.com/olenazelenska_official)

Подписчики в который раз отметили, что президент и его жена - очень красивая пара, а также отметили красоту и эффектный образ первой леди.

  • Найкрасивiшi у свiтi - це нашi украiнськi: Президент та Перша Ледi
  • Дивишся на вас з Володимиром, і бачиш не тільки пару, а й кращих друзів!!! І це так класно!!! Ви круті! Наш Президент і Перша Леді - ми вас ЛЮБИМО!!!
  • Найкращі. Частіше тримайтесь за руки. Це як символ міцної пари та міцної держави
  • Дуже торкається душі, що ви весь час тримаєтеся за руки
  • Красиві дуже
  • Найкрасивіші! Любимо
  • Елена, терпенья вам. Вы молодец!!!
  • Вы прекрасны, Елена
  • Ви дуже схожі між собою,одинакова міміка,риси обличчяВи класні
  • Яка класна пара
  • Елена прекрасная

Скриншот комментариев (instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, Елена Зеленская впечатлила элегантным образом на День Независимости. Для праздничного выхода в свет первая леди выбрала женственный наряд - приталенное платье-миди белого цвета с поясом на талии и классические серые туфли-лодочки.

Ранее Елена Зеленская взорвала сеть новым стильным образом от украинского дизайнера Dafna May. Для прогулки с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху первая леди Украины выбрала белое классическое платье-пальто в пол с отложным воротником, рукавами-фонариками и поясом на талии.

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