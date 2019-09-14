"Олена прекрасна": дружина Зеленського з'явилася на публіці в стильному брючному костюмі

Після деякої перерви дружина президента України Олена Зеленська знову з'явилася на публіці. Володимир Зеленський і перша леді, які 2 вересня відправили свого 6-річного сина Кирила у перший клас, побували на форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES), який проходив у Києві. Знімками з заходу Олена поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для виходу в світ Зеленська вибрала стильний наряд - елегантний білий брючний костюм, а доповнила образ красивим укладанням і ніжним макіяжем.

Дружина президента уважно слухала його виступ і, як відзначають очевидці, весело сміялася над жартами разом з аудиторією. Зазначимо, що форум був присвячений темі щастя. На деяких фото президент і перша леді зворушливо тримаються за руки.

Фото: Володимир і Олена Зеленські (instagram.com/olenazelenska_official)

"Разом з Володимиром відвідала форум Ялтинської європейської стратегії (YES). Приємно долучитися до заходу, який цьогоріч присвячений темі щастя. Щастя в родинах, мир і добробут у країні – те, чого прагнуть та очікують українці. Це непросте завдання, проте я вірю, що все вдасться і всі ми житимемо у щасливій країні – Україні!" - поділилася Олена Зеленська.

Фото: Володимир і Олена Зеленські (instagram.com/olenazelenska_official)

Трохи пізніше вона додала ще серію знімків та поділилася враженнями від свого первого публичного виступу в якості дружини презиента країни.

"Це був особливий день, сповнений хвилювання, адже сьогодні відбувся мій перший публічний виступ як дружини Президента. Щаслива, що моя перша аудиторія – саме українська молодь, учасники Форуму молодих лідерів у рамках YES. Вдячна їм за щире спілкування та цікаві запитання. Мала нагоду поділитися своєю історією, власним розумінням щастя та майбутніми ініціативами. Далі – більше!" - написала Зеленська.

Фото: Володимир і Олена Зеленські (instagram.com/olenazelenska_official)

Підписники вкотре зазначили, що президент і його дружина - дуже красива пара, а також відзначили красу і ефектний образ першої леді.

Найкрасивіші у світі - це наші украінські: Президент та Перша Леді

Дивишся на вас з Володимиром, і бачиш не тільки пари, а й кращих друзів!!! І це так класно!!! Ви круті! Наш Президент і Перша Леді - ми вас ЛЮБИМО!!!

Найкращі. Частіше тримайтесь за руки. Це як символ міцної парі та міцної держави

Дуже торкається душі, що ви весь час тримаєтеся за руки

дуже Красиві

Найкрасивіші! Любимо

Олена, терпіння вам. Ви молодець!!!

Ви прекрасні, Олена

Ви дуже схожі між собою,однакова міміка,рісд обличчяВи класні

Яка класна пара

Олена прекрасна

Скріншот коментарів (instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, Олена Зеленська вразила елегантним образом на День Незалежності. Для святкового виходу в світ перша леді обрала жіночний наряд - приталену сукню-міді білого кольору з поясом на талії і класичні сірі туфлі-човники.

Раніше Олена Зеленська підірвала мережу новим стильним образом від українського дизайнера Dafna May. Для прогулянки з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньяху перша леді України обрала біле класичне плаття-пальто в підлогу з відкладним коміром, рукавами-ліхтариками і поясом на талії.