ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джіджі і Белла Хадід похвалилися стрункими фігурами в рідкісній загальній зйомці для глянцю

Lite » Мода 17.02.2020 - 19:31
Джіджі і Белла Хадід похвалилися стрункими фігурами в рідкісній загальній зйомці для глянцю
Джіджі і Белла Хадід (фото: instagram.com/voguemagazine)

Дівчата знялися для американського Vogue

Джіджі і Белла Хадід – мабуть, найпопулярніші моделі сучасності. Обидві вони беруть участь в масі показів на кожному Тижні моди, а також знімаються для рекламних кампаній кращих брендів і глянцевих журналів. Але найчастіше дівчата блищать у зйомках окремо. Типажі моделей істотно відрізняються: Джіджі з її "ляльковою" зовнішністю люблять представляти в більш ніжних, жіночних і "солодких" образах. А Белла, яку нещодавно визнали найкрасивішою дівчиною в світі, любить навіть на фотосесіях показувати свій бунтарський характер і пристрасть до провокацій.

Джіджі і Белла Хадід похвалилися стрункими фігурами в рідкісній загальній зйомці для глянцю

Сестри знялися у спільній фотосесії (фото: instagram.com/gigihadid)

Тим більше несподіваним сюрпризом для шанувальників стала спільна робота сестер. 24-річна Джіджі і 23-річна Белла стали героїнями нового березневого номера американського Vogue. Старша Хадід показала кілька спільних фото, з захопленням повідомивши фоловерам про зйомки: "Я і моя солодка сестро Белла для березневого випуску Vogue! Спасибі ангелам @mr_carlos_nazario @studio_jackson Велика любов завжди".

Белла запостила те ж саме фото і зробила ще більш зворушливий підпис: "Це змушує мене плакати щасливими сльозами – так рада поділитися сторінкою в @voguemagazine з моєю старшою сестрою... Спасибі Ганні, моїм улюбленим людям @studio_jackson @mr_carlos_nazario, моєму кумиру Джіджі Хадід і всім, хто робив це...".

Джіджі і Белла Хадід похвалилися стрункими фігурами в рідкісній загальній зйомці для глянцюДжіджі і Белла Хадід похвалилися стрункими фігурами в рідкісній загальній зйомці для глянцю

Нові фото дівчат (фото: instagram.com/gigihadid; instagram.com/bellahadid)

На фото обидві сестри приміряли стильні наряди, які підкреслили їх досконалі тіла. Образ Белли склали подовжений жакет і кокетливий круглий капелюшок з вуаллю, а також сумочка на ланцюжку і великі кільця-сережки. В макіяжі їй виділили вилиці і чуттєві губи, Джіджі одягнена в блискучий костюм, розшитий паєтками. З аксесуарів їй також підібрали сумочку з ланцюжком і капелюшок з вуаллю. Макіяж старшій сестрі зробили з акцентом на яскраві губи.

На інших фото, які вже встигли оцінити фолловери, дівчата позують окремо. Обидві вони демонструють речі з нових колекцій кращих брендів, зокрема Chanel. Глянець поки не показав повну версію фотосесії, але напевно незабаром порадує нас новими кадрами стильної зйомки.

Всупереч хейтерам: Ешлі Грем показала, як годує сина грудьми в громадському місці Загадкова наречена: Белла Хадід несподівано вдягла фату та "шлюбну" сукню
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся