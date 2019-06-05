Двойной праздник: Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына от французского миллионера

Наталья Водянова воспитывает 5-х детей: троих от предыдущего брака с британским аристократом Джастином Портманом. Во втором у них с французским миллионером Антуаном Арно родились 2 сына: Максим и Роман. Интересно, что младший мальчик – Роман – родился в один день с отцом. И вчера, 4 июня, в знаменитом семействе отмечали двойной праздник: 3-летие Романа и 42 года Антуану.

Наталья и Антуан с младшим сыном (фото: instagram.com/natasupernova)

В связи с таким событием Наталья опубликовала трогательный пост, главная особенность которого – на фото отлично видно лицо мальчика. Напомним, обычно она старается скрыть лица детей от Антуана. На первом фото, сделанном давно, они позируют втроем: Антуан делает фото, а Наталья держит Романа на руках. А второе демонстрирует вчерашний праздник: Антуан с Романом сидят за столом с угощениями. а кругом развешаны шарики и гирлянды. "Нет радостнее момента, чем завтрак чемпионов двух моих родных именинников! Мой муж и самый младший родились в этот солнечный день. Это совершенно точно самый необычный и счастливый день в нашей семье". С днем рождения всех близнецов, включая моего друга и бизнес-партнера Тимончика @afinsky #4июня", – написала она.

В семье Водянова-Арно двойной праздник (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники семьи буквально взорвались восторженными комментариями:

Поздравляю тебя, моя любимая! Тебя окружают прекрасные мужчины

С Днем Рождения твоих родных именинников! Всего самого доброго и светлого вашей семье!

Смотреть на вашу семью одно удовольствие!

Поздравляю вас) Наталья, вы чудесная, восхищаюсь вашей добротой и красотой)

Поздравляю с рождением чуда и любящего супруга, только счастья вам

Близнецы самые клевые

Здорово! Мои поздравления!

Ааа! И мой сын 4 июня родился)

Поздравляю, всего вам самого прекрасного

У моего сыночка 04/06 тоже день рождения, и ему исполнился годик. С днем рождения ваших мужчин, пусть все они будут счастливы

Потрясно! Одним камнем 2 х зайцев! Их и целуй от нас

Ну как не лайкнуть такое фото! Наталья вы прекрасны

Наташенька! Поздравляю! Это от Бога!) Всех Благ!

Здоровья, счастья. Пусть Господь хранит, а Ангел Хранитель оберегает

Поздравляю ваших родных мужчин! Люблю близнецов)) Они прикольные)

Наталья Водянова с бизнес-партнером (фото: instagram.com/natasupernova)

Также многие возмутились, что Наталья назвала Антуана мужем в то время как они не расписаны. Но сама супермодель не раз признавалась, что когда придет время, они распишутся, хотя это не имеет никакого значения.