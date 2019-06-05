Двойной праздник: Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына от французского миллионера

В семье Водянова-Арно состоялся двойной праздник
Наталья Водянова воспитывает 5-х детей: троих от предыдущего брака с британским аристократом Джастином Портманом. Во втором у них с французским миллионером Антуаном Арно родились 2 сына: Максим и Роман. Интересно, что младший мальчик – Роман – родился в один день с отцом. И вчера, 4 июня, в знаменитом семействе отмечали двойной праздник: 3-летие Романа и 42 года Антуану.
В связи с таким событием Наталья опубликовала трогательный пост, главная особенность которого – на фото отлично видно лицо мальчика. Напомним, обычно она старается скрыть лица детей от Антуана. На первом фото, сделанном давно, они позируют втроем: Антуан делает фото, а Наталья держит Романа на руках. А второе демонстрирует вчерашний праздник: Антуан с Романом сидят за столом с угощениями. а кругом развешаны шарики и гирлянды. "Нет радостнее момента, чем завтрак чемпионов двух моих родных именинников! Мой муж и самый младший родились в этот солнечный день. Это совершенно точно самый необычный и счастливый день в нашей семье". С днем рождения всех близнецов, включая моего друга и бизнес-партнера Тимончика @afinsky #4июня", – написала она.
Поклонники семьи буквально взорвались восторженными комментариями:
Также многие возмутились, что Наталья назвала Антуана мужем в то время как они не расписаны. Но сама супермодель не раз признавалась, что когда придет время, они распишутся, хотя это не имеет никакого значения.