Подвійне свято: Наталія Водянова вперше показала обличчя молодшого сина від французского мільйонера

Наталя Водянова виховує 5 дітей: трьох від попереднього шлюбу з британським аристократом Джастіном Портманом. У другому, з французьким мільйонером Антуаном Арно народилися 2 сина: Максим і Роман. Цікаво, що молодший хлопчик – Роман – народився в один день з батьком. І вчора, 4 червня, у знаменитій родині відзначали подвійне свято: 3-річчя Романа і 42 роки Антуану.

Наталя і Антуан з молодшим сином (фото: instagram.com/natasupernova)

У зв'язку з такою подією Наталія опублікувала зворушливий пост, головна особливість якого – на фото добре видно обличчя хлопчика. Нагадаємо, зазвичай вона намагається приховати обличчя дітей від Антуана. На першому фото, зробленому давно, вони позують втрьох: Антуан робить фото, а Наталя тримає Романа на руках. А друге демонструє вчорашнє свято: Антуан з Романом сидять за столом з частуваннями, а кругом розвішані кульки і гірлянди. "Немає радісніше моменту, ніж сніданок чемпіонів двох моїх рідних іменинників! Мій чоловік і наймолодший народилися в цей сонячний день. Це абсолютно точно самий незвичайний і щасливий день в нашій родині". З днем народження всіх Близнюків, включаючи мого друга і бізнес-партнера Тимончика @afinsky #4 червня", – написала вона.

В сім'ї Водянова-Арно подвійне свято (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники сім'ї буквально вибухнули захопленими коментарями:

Вітаю тебе! Тебе оточують прекрасні чоловіки

З Днем Народження твоїх рідних іменинників! Всього самого доброго і світлого вашій родині!

Дивитися на вашу сім'ю одне задоволення!

Вітаю вас) Наталія, ви чудова, захоплююся вашою добротою і красою)

Вітаю з народженням чуда і люблячого чоловіка, тільки щастя вам

Близнюки самі кльові

Здорово! Мої вітання!

Ааа! І мій син народився 4 червня)

Вітаю, всього вам самого прекрасного

У мого синочка 04/06 теж день народження, та йому виповнився рік. З днем народження ваших чоловіків, нехай всі вони будуть щасливі

Потрясно! Одним каменем 2-х зайців! Їх і цілуй від нас

Ну як не лайкнути таке фото! Наталія, ви прекрасні

Наталочко! Вітаю! Це від Бога!) Всіх Благ!

Здоров'я, щастя. Нехай Господь береже, а Ангел Охоронець оберігає

Вітаю ваших рідних чоловіків! Люблю близнюків)) Вони прикольні)

Наталя Водянова з бізнес-партнером (фото: instagram.com/natasupernova)

Також багато обурилися, що Наталя назвала Антуана чоловіком в той час як вони не розписані. Але сама співачка не раз зізнавалася, що коли прийде час, вони розпишуться, хоча це не має ніякого значення.