Дочка супермоделі Кейт Мосс дебютувала на обкладинці глянцю

Фото: Ліла Грейс Мосс (instagram.com/lilamoss)

У минулому році Ліла Грейс знялася у своїй першій рекламній кампанії

16-річна дочка супермоделі Кейт Мосс Ліла вперше прикрасила обкладинку глянцю одна, без своєї зіркової мами. Дівчина блищить в свіжому номері журналу Dazed. Декількома знімками з фотосету Ліла поділилася в своєму Instagram.

"Рада поділитися з вами своєю першою сольною обкладинкою для зимового випуску Dazed. Працювати з такою приголомшливою командою – мрія",– написала молода модель.

Фото: Ліла Грейс Мосс (instagram.com/lilamoss)

Зазначимо, що одним із засновників журналу є батько Ліли, видавець Джефферсон Хак, який випускає журнал з початку 90-х.

Фото: Ліла Грейс Мосс (instagram.com/lilamoss)

У минулому році Ліла Грейс знялася у своїй першій рекламній кампанії, ставши обличчям британського бренду The Pharaoh Bar. А в 2018-му дівчина підписала контракт з Marc Jacobs і змінила на посту амбасадора косметичної лінії бренду модель Кайю Гербер (дочка Сінді Кроуфорд).

Фото: Кейт і Ліла Мосс (колаж РБК-Україна)

Нагадаємо, 66-річна українська модель увійшла в список найвпливовіших жінок світу.

Ми також писали про те, що Ірина Шейк знялася в гарячій фотосесії. Ірина позувала перед камерою фотографа Карін Бэкофф в сексуальному міні-бікіні. Чорний купальник Шейк доповнила ботфортами в тон.

А також публікували яскраві фото та відео з показу Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подіум у спокусливій білизні з нової колекції бренду вийшли супермоделі Ельза Хоск, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестри Джіджі і Белла Хадід та інші.

Відео: РБК-Україна