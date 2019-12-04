Девушка-мечта: Роузи Хантингтон-Уайтли блистает в эффектном наряде в Лондоне

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель посетила The Fashion Awards 2019

Роузи Хантинтон-Уайтли по праву можно назвать амбассадором и главной поклонницей Bottega Veneta. В вещах этого бренда она то и дело красуется на светских выходах, в повседневной жизни и даже на пляже. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на микроблог звезды – практически каждая пятая фотография здесь демонстрирует те или иные новинки именитой марки.

Роузи и Дэниел (фото: instagram.com/rosiehw)

На The Fashion Awards 2019Роузи также пришла, чтобы поддержать любимого дизайнера и по совместительству креативного директора Bottega Veneta – Дэниела Ли. Разумеется, на ивент она пришла в образе от него же.

Серебристое длинное облегающее платье со смелым декольте и открытой спиной сделало Роузи сияющей во всех смыслах слова. Дополнили его босоножки на высоких каблуках и небольшой золотистый клатч. Волосы она убрала в гладкую прическу, а макияж сделала с небольшими стрелками и обилием хайлайтера.

Роузи выглядела как всегда роскошно (фото: instagram.com/rosiehw)

«Было невероятно приятно представлять вечером в Лондоне Дэниеля Ли и @bottegaveneta. Поздравляю с премией «Бренд года» на The Fashion Awards. Огромные поздравления Даниилу и всей команде Bottega», – написала 32-летняя красавица под фото, где она позирует вместе с Дэниелем на входе в Альберт-холл.

Поклонники остались в восторге от нового образа девушки Джейсона Стетхэма, отметив ее неземную красоту и умение подобрать наряд.

Роузи для Jimmy Choo (фото: instagram.com/rosiehw)

К слову, на днях Роузи объявила о коллаборации с еще одним брендом – она стала лицом (а вернее – ногами) Jimmy Choo. В новой кампании модель рекламирует классические лодочки, изысканные босоножки и утонченные туфельки с жемчугом. Промо получилось столь волшебным, что наверняка марку также ждет новый виток успеха, как и Bottega Veneta.