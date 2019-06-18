Слишком горячо: Роузи Хантигтон-Уайтли соблазняет кадрами с отдыха

Роузи Хантингтон-Уайтли (Фото: instagram.com/rosiehw)

Модель продолжает наслаждаться отдыхом в Италии

Роузи Хантигтон-Уайтли, которая недавно оправилась на отдых с любимым мужчиной Джейсоном Стэтхэмом и сыном, продолжает делиться с поклонниками жаркими фото. С тех пор как девушка произвела фурор в белом слитном купальнике, она уже успела примерить несколько новых летних нарядов. К примеру, белое платье-рубашку, которое надела прямо на голое тело. Этот лук заставил все модные порталы говорить о ней. Но и без новых купальников также не обошлось.

Роузи в белом платье-рубашке (фото: instagram.com/rosiehw)

Недавно она блистала в черном раздельном, открывающем ее безупречную фигуру. К тому же такой вариант отлично смотрелся на белоснежной яхте. А несколько часов назад представила миру еще одну модель – в мелкий цветочек – от Fella Swim.

Роузи примерила новый купальник (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи позирует все на той же яхте на фоне завораживающих итальянских пейзажей. Она сфотографировалась таким образом, чтобы ничто не отвлекало внимания от этой незаменимой летней вещи, а также, безусловно, фигуры. В комментарии к посту она дала понять, что купальник – подарок.

Джейсон Стэтхем и Джек Оскар (фото: instagram.com/rosiehw)

Также не устает Роузи выкладывать в сеть милые фото Джейсона и сына Джека Оскара, которому скоро исполнится 2 года. На день отца она присоединилась к мировому "флешмобу", опубликовав трогательное фото своих мужчин и подписав: "Мое сердце". Нужно отметить, что модель все еще старается не показывать лицо мальчика. Хотя в сеть уже давно попали фото папарацци, на которых его видно достаточно хорошо. Поклонники даже успели отметить, что малыш похож на Роузи.

Отдых в Иитали удался на славу (фото: instagram.com/rosiehw)

Также знаменитая красавица, как настоящий эстет, не забывает разбавлять свои посты роскошными кадрами природы Капри, многочисленных блюд и необычных кадров: теней, скал и элементов своей одежды.

Стоит отметить, что, судя по фото, модель не отказывает себе ни в чем. Здесь есть паста, разные виды хлеба, фрукты, а также вино. Хотя в обычное время бывший "ангел" Victoria's Secret старается не злоупотреблять продуктами, содержащими глютен и сахар.