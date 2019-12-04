Дівчина-мрія: Роузі Хантінгтон-Уайтлі блищить в ефектному вбранні в Лондоні

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель відвідала The Fashion Awards 2019

Роузі Хантинтон-Уайтлі по праву можна назвати амбасадором і головною прихильницею Bottega Veneta. У речах цього бренду вона повсякчас красується на світських виходах, у повсякденному житті і навіть на пляжі. Щоб переконатися в цьому, досить поглянути на мікроблог зірки – практично кожна п'ята фотографія тут демонструє ті чи інші новинки іменитої марки.

Роузі і Деніел (фото: instagram.com/rosiehw)

На The Fashion Awards 2019Роузи також прийшла, щоб підтримати улюбленого дизайнера і за сумісництвом креативного директора Bottega Veneta – Деніела Лі. Зрозуміло, на івент вона прийшла в образі від нього.

Сріблясте довге облягаюче плаття зі сміливим декольте і відкритою спиною зробило Роузі сяючою у всіх сенсах слова. Доповнили його босоніжки на високих підборах і невеликий золотистий клатч. Волосся вона прибрала в гладку зачіску, а макіяж зробила з невеликими стрілками і великою кількістю освітлення.

Роузі виглядала як завжди розкішно (фото: instagram.com/rosiehw)

«Було неймовірно приємно представляти ввечері в Лондоні Деніеля і @bottegaveneta. Вітаю з премією «Бренд року» The Fashion Awards. Величезні вітання Данилу і всій команді Bottega», – написала 32-річна красуня під фото, де вона позує разом з Деніелем на вході в Альберт-хол.

Шанувальники залишилися в захваті від нового образу дівчини Джейсона Стетхема, зазначивши її неземну красу та вміння підібрати наряд.

Роузі для Jimmy Choo (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, днями Роузі оголосила про колаборацію з ще одним брендом – вона стала обличчям (а вірніше – ногами) Jimmy Choo. У новій кампанії модель рекламує класичні човники, вишукані босоніжки і витончені туфельки з перлами. Промо вийшло настільки чарівним, що напевно марку також чекає новий виток успіху, як і Bottega Veneta.