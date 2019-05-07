Чудо в перьях: самые нелепые наряды Met Gala 2019 (фото)

Желание выделиться и запомниться на Met Gala 2019 ежегодно играет плохую шутку со многими знаменитостями. И хотя сама тематика бала в этот раз буквально призывала всех не бояться "перебора", некоторые образы все же смотрелись крайне нелепо. Судите сами.

Кэти Перри

Кэти Перри в нарядах Moschino на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/moschino)

Безусловно, пальму первенства забирает Кэти Перри. Певица всегда выделялась особой манерой одеваться. И на балу она проявилась еще сильнее. В этом году 34-летняя красавица представила сразу два образа: гамбургера и люстры. Что ж, в смелости ей не откажешь, но такие жертвы кажутся неуместными. Образы Кэти вызывают скорее недоумение, чем восхищение.

Майкл Лоренцо Ури

Майкл Лоренцо Ури в костюме Christian Siriano на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/csiriano)

Американский актер и режиссер Майкл Лоренцо Ури не смог определиться, в каком образе ему стоит прийти: мужчины или женщины. А потому его образ состоял наполовину из костюма, наполовину из платья. Но теперь и нам сложно понять: это оригинально и необычно или просто явный перебор.

Джаред Лето

Джаред Лето на Met Gala 2019 в костюме Gucci (фото: instagram.com/gucci)

Американский музыкант и актер Джаред Лето явился на Met Gala в красном наряде с камнями и с двумя головами. И его костюм мог бы претендовать на звание самого оригинального. Но дело в том, что назвать его оригинальным нельзя хотя бы потому, что все мы помним показ Gucci в 2018-м году, где модели держали в руках копии своих голов.

Эзра Миллер

Эзра Миллер на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/burberry)

Безусловно, эффектный и яркий наряд американского актера и музыканта от Burberry нельзя назвать безвкусным. Как и макияж, благодаря которому у него появилось еще 5 глаз. Но в подборку самых невообразимых нарядов ему не попасть нельзя.

Билли Портер

Билли Портер на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/TheeBillyPorter)

Американский актер и певец Билли Портер также не сумел вовремя остановиться. Как и Леди Гага, он превратил свое появление на красной дорожке в настоящий перформанс. Его золотой наряд от The Blonds, как и взмахи огромных крыльев, еще долго будут волновать просторы интернета. Но согласитесь, что доля безумия в этом действе была. Хотя кому нужны скучные наряды на Met Gala?

Карди Би

Карди Би на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/IAmCardiB)

Карди Би на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/thombrowneny)

Американский модельер Том Браун рассказал, что пуховое платье с трехметровым шлейфом, вышитыми вручную деталями и рубиновыми сосками создавали для хип-хоп-певицы Карди Би 35 человек, потратив на это 2000 часов. Но стоило ли оно того? Девушка, безусловно, выделилась. Но в то же время она вызвала стойкие ассоциации со знаменитым платьем Рианны, которое стало основой для множества мемов.

Met Gala 2019 и топ-7 самых эффектных нарядов: Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Липа и другие.

Напомним, что Ким Кардашьян в "мокром" платье произвела фурор на Met Gala 2019.