Чудо в пір'ї: найбільш безглузді вбрання Met Gala 2019 (фото)

Бажання виділитися і запам'ятатися на Met Gala 2019 щороку грає злий жарт з багатьма знаменитостями. І хоча сама тематика балу в цей раз буквально закликала всіх не боятися "перебору", деякі образи все ж виглядали вкрай безглуздо. Судіть самі.

Кеті Перрі

Кеті Перрі в нарядах Moschino на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/moschino)

Безумовно, пальму першості забирає Кеті Перрі. Співачка завжди вирізнялася особливою манерою одягатися. І на балу вона проявилася ще сильніше. В цьому році 34-річна красуня представила відразу два образи: гамбургера і люстри. Що ж, у сміливості їй не відмовиш, але такі жертви здаються недоречними. Образи Кеті викликають швидше здивування, ніж захоплення.

Майкл Лоренцо Урі

Майкл Лоренцо Урі в костюмі Christian Siriano на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/csiriano)

Американський актор і режисер Майкл Лоренцо Урі не зміг визначитися, в якому образі йому варто прийти: чоловіки чи жінки. А тому його образ складався наполовину з костюма, наполовину з сукні. Але тепер і нам складно зрозуміти: це оригінально і незвично або просто явний перебір.

Джаред Лето

Джаред Лето на Met Gala 2019 в костюмі Gucci (фото: instagram.com/gucci)

Американський музикант і актор Джаред Лето з'явився на Met Gala в червоному вбранні з камінням та з двома головами. І його костюм міг би претендувати на звання найоригінальнішого. Але справа в тому, що назвати його оригінальним не можна хоча б тому, що всі ми пам'ятаємо показ Gucci в 2018-му році, де моделі тримали в руках копії своїх голів.

Езра Міллер

Езра Міллер на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/burberry)

Безумовно, ефектне і яскраве вбрання американського актора і музиканта від Burberry не можна назвати невдалим. Як і макіяж, завдяки якому у нього з'явилося ще 5 очей. Але в добірку самих неймовірних нарядів йому не потрапити не можна.

Біллі Портер

Біллі Портер на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/TheeBillyPorter)

Американський актор і співак Біллі Портер також не зумів вчасно зупинитися. Як і Леді Гага, він перетворив своє поява на червоній доріжці в справжній перформанс. Його золоте вбрання від The Blonds, як і помахи велетенських крил, ще довго хвилюватимуть простори інтернету. Але погодьтеся, що частка безумства в цьому дійстві була. Хоча кому потрібні нудні наряди на Met Gala?

Карді Бі

Карді Бі на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/IAmCardiB)

Карді Бі на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/thombrowneny)

Американський модельєр Тому Браун розповів, що пухова сукню з триметровим шлейфом, вишитими вручну деталями і рубіновими сосками створювали для хіп-хоп-співачки Карді Бі 35 осіб, витративши на це 2000 годин. Але коштувало воно того? Дівчина, безумовно, виділилась. Але в той же час вона викликала стійкі асоціації зі знаменитим сукнею Ріанни, яке стало основою для безлічі мемів.

Met Gala 2019 і топ-7 найбільш ефектних нарядів: Дженніфер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Липа та інші.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в "мокрому" сукня справила фурор на Met Gala 2019.