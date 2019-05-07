Черная пантера в розовых перьях: Наоми Кэмпбелл блистает в роскошном образе от Valentino

Наоми Кэмпбелл знает, как выделиться даже среди массы роскошных образов ежегодного благотворительного Бала Института костюма. На красной дорожке Met Gala 2019 она появилась в невесомом наряде от культового итальянского дома Valentino. Нежно-розовое кружевное боди, сверху на которое надето платье с внушительным декольте, открывающее грудь и демонстрирующее длинные ноги Наоми. Дополняет картину накидка в пол из перьев, утонченные босоножки, браслеты с камнями на запястьях и макияж с коричневыми smoky и розовыми губами.

Невероятно эффектная и женственная, Наоми выгодно выделялась на фоне всеобщего буйства самых невообразимых нарядов.

Наоми Кэмпбелл на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/naomi)

На своей странице в Instagram 48-летняя супермодель показала подготовку к мероприятию. На фото она буквально утопает в перьях, и нежно обнимает Пьер-Паоло Пиччоли – креативного директора Valentino и создателя ее платья.

"Любовь. Подготовка к Met Gala", – написала Кэмпбелл под постом.

Наоми Кэмпбелл и Пьер-Паоло Пиччоли на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/naomi)

Поклонники поспешили с комментариями:

"Вы просто зажгли Met Gala! Наоми, твой образ просто убийственный",

"Всегда в точку",

"Вы восхитительны!",

"Люблю вас обоих",

"У тебя нет возраста",

"Божественна",

"Восхитительное платье",

"Великолепно! И этот цвет явно твой",

"Черная пантера в розовых перьях хорошо смотрится",

"Самая красивая на Met Gala. Никаких сомнений",

"Фантастика",

"Ты выглядишь просто феноменально",

"Розовая сила"…

К слову, дизайнер – автор нарядов и для других звезд вечера, включая Джулианну Мур и певицы Люкке Ли. Также он создавал и роскошны образы для прочих выходов Наоми. К примеру, на ежегодном гала-вечере от журнала Time, который состоялся 23 апреля в Нью-Йорке, она появилась в роскошном золотистом платье в пол его авторства. Наряд также вызвал бурю восторгов и был признан одним из самых лучших на мероприятии.

Напомним, ранее мы подбирали топ-7 самых эффектных нарядов Met Gala 2019: Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Липа и другие.

А также рассматривали самые оригинальные и неудачные наряды Met Gala 2019.