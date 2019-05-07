Чорна пантера в рожевому пір'ї: Наомі Кемпбелл блищить в розкішному образі від Valentino

Наомі Кемпбелл знає, як виділитися навіть серед маси розкішних образів щорічного благодійного Балу Інституту костюма. На червоній доріжці Met Gala 2019 вона з'явилася в невагомому вбранні від культового італійського будинку Valentino. Ніжно-рожеве мереживне боді, зверху на яке надіто плаття з великим декольте, що відкриває груди і демонструє довгі ноги Наомі. Доповнює картину накидка підлогу з пір'ям, витончені босоніжки, браслети з камінням на зап'ястях і макіяж з коричневими smoky і рожевими губами.

Неймовірно ефектна і жіночна, Наомі вигідно вирізнялася на тлі загального буйства самих неймовірних нарядів.

Наомі Кемпбелл на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/naomi)

На своїй сторінці в Instagram 48-річна супермодель показала підготовку до заходу. На фото вона буквально потопає в пір'ї, і ніжно обіймає П'єр-Паоло Піччолі – креативного директора Valentino і творця її сукні.

"Любов. Підготовка до Met Gala", – написала Кемпбелл під постом.

Наомі Кемпбелл і П'єр-Паоло Піччолі на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/naomi)

Шанувальники поспішили з коментарями:

"Ви просто запалили Met Gala! Наомі, твій образ просто вбивчий",

"Завжди в точку",

"Ви чудові!",

"Люблю вас обох",

"У тебе немає віку",

"Божественна",

"Чудове плаття",

"Чудово! І цей колір явно твій",

"Чорна пантера в рожевому пір'ї добре виглядає",

"Найкрасивіша на Met Gala. Ніяких сумнівів",

"Фантастика",

"Ти виглядаєш просто феноменально",

"Рожева сила"...

До речі, дизайнер – автор нарядів і для інших зірок вечора, включаючи Джуліанну Мур і співачку Люкке. Також він створював і розкішні образи для інших виходів Наомі. Приміром, на щорічному гала-вечорі від журналу Time, який відбувся 23 квітня у Нью-Йорку, вона з'явилася в розкішному золотистій сукні в підлогу його авторства. Наряд також викликав бурю захоплення і був визнаний одним з найкращих на заході.

Нагадаємо, раніше ми підбирали топ-7 найбільш ефектних нарядів Met Gala 2019: Дженніфер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Ліпа та інші.

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