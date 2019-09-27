Чорна королева: Кім Кардашьян демонструє спокусливі total black наряди на всі випадки життя

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна знаменитість обожнює пікантні образи в чорному

Кім Кардашьян обожнює чорний: він самодостатній, візуально робить стрункішою і на будь-яку подію виглядає актуально. Тільки за останні пару тижнів вона зуміла показати кілька досконалих образів у цьому безпрограшному відтінку. Вони складені настільки майстерно, що гріх не взяти їх на озброєння.

На торжество

Кім і Кендалл Дженнер на премії (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардашьян, як справжня tv-зірка, не могла пропустити телевізійний «Оскар» – премію Emmy 2019. Вона була не просто гостею, а виступила з промовою і вручила нагороду. Для такої події вона підібрала розкішну оксамитову вінтажну сукню в підлогу з силуетом «русалка», бантом на спині і значним декольте. Вона доповнила наряд дорогоцінними прикрасами, об'ємною укладкою та макіяжем в бежево-коричневих тонах. І зрозуміло, стала негласною королевою вечора.

На вечірку

Кім обожнює чорний на всі випадки життя (фото: instagram.com/kimkardashian)

Якщо попереду весела тусовка з численними сестрами, побачення з чоловіком або зустріч з подругами, Кім може дозволити собі вельми екстравагантні вбрання. Наприклад, як цей комбінезон з накладними кишенями і рукавами-ліхтариками. З ним чудово поєднуються бежевого відтінку туфлі, а гладка укладка і нейтральний макіяж додадуть останній штрих. Ще один варіант для бурхливої ночі – шкіряний комплект, який вона продемонструвала кілька годин тому. Широкі шкіряні брюки з високою посадкою і топ з відвертим декольте виглядають стильно і сексуально, при цьому абсолютно не зухвало.

Для особливого випадку

Чорний виглядає сексуально і стильно (фото: instagram.com/kimkardashian)

Випадків, коли дівчині потрібно виглядати неординарно, насправді маса: фотосесії, тематичні вечірки або навіть необхідність виступити на якомусь івенті... В такому разі відмінно працюють неординарні силуети і сексуальні деталі, впевнена Кім. Наприклад, наряд з корсетом і високими напівпрозорими рукавичками. Додайте до них ідеальну зачіску і макіяж, і можна підкорювати світ!