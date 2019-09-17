В серебристом мини: Ким Кардашьян восхитила аппетитной фигурой в откровенном наряде

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/ayeimcain)

Звезда покоряет сеть стильными нарядами

Ким Кардашьян обожает совершать светские выходы, чаще всего в довольно откровенных нарядах. Несколько часов назад она показала один из них. Звезда соцсетей и бизнесвумен отправилась на мероприятие в эффектном мини серебристого оттенка с черным кружевом по краю от Versace, а также черной блузе с внушительным декольте.

На ногах у нее красовались прозрачные босоножки-вьетнамки на высокой шпильке. Завершали образ высокий конский хвост и яркий выразительный макияж. В таком виде звезда появилась в Нью-Йорке. Фото она опубликовала в микроблоге и тут же получила массу восторженных комментариев и комплиментов, включая "восхитительна", "неповторима", "неподражаема"…

Новый образ Ким (фото: instagram.com/ayeimcain)

Также недавно Ким продемонстрировала еще один эффектный образ. Она посетила премию Creative Arts Emmys 2019 – награду вручают за достижения в ТВ-индустрии. На красной дорожке знаменитость блистала в стильном черном бархатном платье на одно плечо. Достаточно скромный как по меркам знаменитых сестер наряд выглядел, тем не менее, очень стильно. Платье подчеркнуло знаменитые изгибы, тонкую талию и женственные формы красавицы. Дополнили наряд босоножки с тонкими ремешками, выразительный макияж от одного из самых любимых визажистов Кардашьян – Мэри Филиппс (она создает массу образов инста-дивы) – и высокая прическа.

Ким на Creative Arts Emmys 2019 (фото: instagram.com/maryphillips)

Помимо светских выходов Ким старается уделить массу времени своим проектам и брендам. Она вовсю пиарит коллекцию средств для выравнивания тона кожи тела из новой линейки KKW Beauty. Чтобы продемонстрировать их отличную работу, звезда опубликовала короткое видео, где показывает, как под слоем тонального средства на глазах исчезают мелкие неровности и "недочеты" кожи. А в сториз Ким добавила несколько кадров с новой коллекцией утягивающего белья.