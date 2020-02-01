Будь осознанным и загляни в будущее с новой коллекцией Жана Грицфельдта Out Of System FW20-21

BE SUSTAINABLE! Организаторы Ukrainian Fashion Week FW20-21 призывают к радикальному переосмыслению философии модной индустрии — ОСОЗНАННАЯ мода. Это не очередной тренд, а необходимость, в которой человечество 21 века уже сполна убедилось. Глобальные изменения климата диктуют свои правила. И перестраиваться приходится не только промышленникам, но и дизайнерам. Жан Грицфельдт (Jean Gritsfeldt) — один из украинских дизайнеров, который выбирает путь изменений в направлении ответственной моды. Грицфельдт представил публике «новый ДНК бренда».

Украинская неделя моды сезона осень-зима 2020/21 стартует 1 февраля и продлится до 5 февраля в стенах Мыстецкого Арсенала в Киеве. Дизайнер Жан Грицфельдт «вышел за пределы системы» и провел показ новой коллекции 31 февраля в студии Савика Шустера. Собственно, новая коллекция дизайнера так и называется — Out Of System («Вне системы»).

Jean Gritsfeld FW 2020/2021 (фото: Pilipets Andrei/ instagram.com/pilipets_photography)

В новой коллекции Jean Gritsfeldt (которого уже успели прозвать «украинским Jean Paul Gaultier») раскрывается тема глобальных катастроф и климатических изменений. Грицфельдт решается заглянуть в будущее поколений людей через сотни лет. Можно быть спокойным хотя бы в одном — от стильных комбинаций люди будущего не откажутся.

«Что они будут нести в этот мир, какие ценности будут проповедовать? Я уверен, что поколение будущего на клеточном уровне будет потреблять осознанно, прогрессивно мыслить и разрушать устаревшие стереотипы, – говорит Жан Грицфельдт об идее коллекции Out Of System. – Сегодня все более злободневным становится вопрос осознанного потребления. Человек часто бездумно тратит земные ресурсы: слово "хочу" кричит, заглушая истинное "надо"».

В коллекции Out Of System дизайнер использует переработанные вещи, вареный деним, фирменный трикотаж с изображением вымирающих животных, принты в виде генеалогических срезов камней, аксессуары из устричных раковин и кристаллов Swarovski.

В приглушенной цветовой гамме из серого и классического черно-белого нашлось место для ярких красок: насыщенный розовый и голубой, красный и зеленый.

Дизайнер делает акцент на ассиметричность и подчеркнутую маскулинность новой коллекции. Костюмы в стиле мафии, элегантные комбинезоны, удлиненные рубашки и пальто — женщина в современном деловом мире играет все более заметную роль. "А что, если женщины правят миром" — кстати, именно под таким высказыванием прошел показ новой коллекции DIOR во время Недели высокой моды в Париже (20-23 января).

Ключевые модели коллекции Out Of System от Jean Gritsfeldt

Костюм в стиле мафии — один из ведущих трндов, представленных на Неделе высокой моды в Париже

Ассиметрия и игра фактур

Ассиметричные платья в духе 80-х — символ сильной женщины

Комбинезоны не теряют актуальность

Jean Gritsfeld FW 2020/2021 (фото: Корнелий Петрус)

К слову, по подиуму в качестве модели прошла певица и композитор Анастасия Кожевникова — экс-участница группы «ВИА Гра». Артистка разделяет взгляды Жана Грицфельдта на тему экологии и осознанного потребления, поэтому с радостью согласилась стать частью fashion-шоу.

Анастасия Кожевникова на показе Грицфельдта

Гости показа Жана Грицфельдта

Среди гостей на показе Жана Грицфельдта также были Катя Осадчая, Даша Трегубова, Анна Ризатдинова, Виталина Ющенко, Дмитрий Каднай, Фил Коляденко, Евгений Кот, Виктория Батуи, Рамина Эсхакзай, Ольга Шурова, Светлана Вольнова и другие.

Дизайнер Жан Грицфельдт (справа)

Катя Осадчая

Анна Ризатдинова (слева)

Телеведущая Даша Трегубова

Певцы Дмитрий Каднай и Фил Коляденко

Хореограф Женя Кот (слева)

Виктория Батуи

Ольга Шурова

Светлана Вольнова (справа)

Эксклюзивный саундтрек для показа создала группа WAVEWALKRS, а видеоарт на тему стихий и глобальных катастроф реализовал моушн-дизайнер Евгений Лех.

Фото в материале: Корнелий Петрус