Будь усвідомленим і зазирни в майбутнє з новою колекцією Жана Гріцфельдта Out Of System FW20-21

BE SUSTAINABLE! Організатори Ukrainian Fashion Week FW20-21 закликають до радикального переосмислення філософії модної індустрії — УСВІДОМЛЕНА мода. Це не черговий тренд, а необхідність, в якій людство 21 століття вже сповна переконалося. Глобальні зміни клімату диктують свої правила. І перебудовуватися доводиться не тільки промисловцям, але й дизайнерам. Жан Гріцфельдт (Jean Gritsfeldt) — один з українських дизайнерів, який вибирає шлях змін у напрямку відповідальної моди. Гріцфельдт представив публіці «новий ДНК бренду».

Український тиждень моди сезону осінь-зима 2020/21 стартує 1 лютого і триватиме до 5 лютого у стінах Мистецького Арсеналу в Києві. Дизайнер Жан Гріцфельдт «вийшов за межі системи» і провів показ нової колекції 31 лютого у студії Савіка Шустера. Власне, нова колекція дизайнера так і називається — Out Of System («Поза системою»).

Jean Gritsfeld FW 2020/2021 (фото: Pilipets Andrei/ instagram.com/pilipets_photography)

У новій колекції Jean Gritsfeldt (якого вже встигли прозвати «українським Jean Paul Gaultier») розкривається тема глобальних катастроф і кліматичних змін. Гріцфельдт наважується заглянути в майбутнє поколінь людей через сотні років. Можна бути спокійним хоча б в одному — від стильних комбінацій люди майбутнього не відмовляться.

«Що вони будуть нести в цей світ, які цінності проповідуватимуть? Я впевнений, що покоління майбутнього на клітинному рівні буде споживати усвідомлено, прогресивно мислити і руйнувати застарілі стереотипи, – говорить Жан Гріцфельдт про ідею колекції Out Of System. – Сьогодні все більш злободенним стає питання усвідомленого споживання. Людина часто бездумно витрачає земні ресурси: слово "хочу" кричить, заглушаючи справжнє "треба"».

У колекції Out Of System дизайнер використовує перероблені речі, варений денім, фірмовий трикотаж із зображенням вимираючих тварин, принти у вигляді генеалогічних зрізів каменів, аксесуари з устричних раковин і кристалів Swarovski.

В приглушеній кольоровій гамі з сірого і класичного чорно-білого знайшлося місце для яскравих фарб: насичений рожевий і блакитний, червоний і зелений.

Дизайнер робить акцент на асиметричність і підкреслену маскулінність нової колекції. Костюми у стилі мафії, елегантні комбінезони, подовжені сорочки і пальто — жінка в сучасному діловому світі відіграє все більш помітну роль. "А що, якщо жінки правлять світом" — до речі, саме під таким гаслом пройшов показ нової колекції DIOR під час Тижня високої моди в Парижі (20-23 січня).

Ключові моделі колекції Out Of System від Jean Gritsfeldt

Костюм у стилі мафії — один з провідних трндов, представлених на Тижні високої моди в Парижі

Асиметрія і гра фактур

Асиметричні сукні в дусі 80-х — символ сильної жінки

Комбінезони не втрачають актуальності

Jean Gritsfeld FW 2020/2021 (фото: Корнелій Петрус)

До речі, по подіуму у якості моделі пройшла співачка і композитор Анастасія Кожевникова — екс-учасниця групи «ВІА Гра». Артистка поділяє погляди Жана Гріцфельдта на тему екології та свідомого споживання, тому з радістю погодилася стати частиною fashion-шоу.

Анастасія Кожевникова на показі Гріцфельдта

Гості показу Жана Гріцфельдта

Серед гостей на показі Жана Гріцфельдта також були Катя Осадча, Даша Трегубова, Ганна Різатдінова, Віталіна Ющенко, Дмитро Каднай, Філ Коляденко, Євген Кот, Вікторія Батуі, Раміна Есхакзай, Ольга Шурова, Світлана Вольнова та інші.

Дизайнер Жан Гріцфельдт (праворуч)

Катя Осадча

Ганна Різатдінова (ліворуч)

Телеведуча Даша Трегубова

Співаки Дмитро Каднай і Філ Коляденко

Хореограф Женся Кот (ліворуч)

Вікторія Батуі

Ольга Шурова

Світлана Вольнова (праворуч)

Ексклюзивний саундтрек для показу створила група WAVEWALKRS, а відеоарт на тему стихій і глобальних катастроф реалізував моушн-дизайнер Євген Лех.

Фото в матеріалі: Корнелій Петрус