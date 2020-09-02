Не только бренды: топ-8 признаков статусного гардероба

Эксперт рассказала, как подать себя с выигрышной стороны
Бытует мнение, что статус - это наличие брендов на одежде. Стилист Катрин Дойл развеивает этот миф, по ее мнению, СТАТУС - это не бренды, а внутреннее состояние, которое считывают окружающие.
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Если говорить о статусном гардеробе - это гардероб уверенного в себе человека, который ценит себя, свое время, свои деньги и знает точно, чего хочет от жизни.
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Такие женщины умеют подать себя с выигрышной стороны. И мы считываем элегантность, изысканность, самодостаточность, легкость в каждом ее шаге.
Им не требуется одобрения окружающих, они знают кем являются и к чему стремятся.
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Поэтому, если вы хотите создать свой статусный гардероб, необходимо ориентироваться на следующие пункты:
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1. Выбирать изделие исходя из состояния нынешней фигуры
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2. Выбирать натуральные ткани
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3. Отдать предпочтение спокойной цветовой гамме
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4. Выбирать простой и лаконичный крой
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5. Отказаться пестрых принтов
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6. Подбирать детали и аксессуары друг к другу
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7. Делать ЛЕГКИЙ макияж и укладку
Иллюстративное фото (instagram.com/katrin_doyle)⠀
8. И ещё один важный пункт - не имеет значения, сколько стоят вещи, имеет значение, какое внутреннее состояние они вам дают!
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Сумка Chanel, легендарные шлёпанцы Hermes и узнаваемая символика LV не являются залогом СТАТУСА!
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