Не тільки бренди: топ-8 ознак статусного гардеробу

Експерт розповіла, як подати себе з виграшного боку
Існує думка, що статус - це наявність брендів на одязі. Стиліст Катрін Дойл розвінчує цей міф, на її думку, СТАТУС - це не бренди, а внутрішній стан, що зчитують оточуючі.
⠀
Якщо говорити про статусний гардероб - це гардероб впевненої в собі людини, яка цінує себе, свій час, свої гроші і точно знає, чого хоче від життя.
⠀
Такі жінки вміють подати себе з виграшною боку. І ми зчитуємо елегантність, вишуканість, самодостатність, легкість в кожному її кроці. Їм не потрібно схвалення оточуючих, вони знають ким є і до чого прагнуть.
⠀
Тому, якщо ви хочете створити свій статусний гардероб, необхідно орієнтуватися на наступні пункти:
⠀
1. Вибирати виріб виходячи зі стану нинішньої фігури
⠀
2. Вибирати натуральні тканини
⠀
3. Віддати перевагу спокійній кольоровій гамі
⠀
4. Вибирати простий і лаконічний крій
⠀
5. Відмовитися від барвистих принтів
⠀
6. Підбирати деталі і аксесуари один до одного
⠀
7. Робити ЛЕГКИЙ макіяж і укладання
Ілюстративне фото (instagram.com/katrin_doyle)⠀
8. І ще один важливий пункт - не має значення, скільки коштують речі, має значення, який внутрішній стан вони вам дають!
⠀
Сумка Chanel, легендарні шльопанці Hermes і впізнавана символіка LV не є запорукою СТАТУСУ!
Нагадаємо, раніше стиліст Віка Барва порадила осіннє взуття на всі часи, яке не виходить з моди.