Не тільки бренди: топ-8 ознак статусного гардеробу

Існує думка, що статус - це наявність брендів на одязі. Стиліст Катрін Дойл розвінчує цей міф, на її думку, СТАТУС - це не бренди, а внутрішній стан, що зчитують оточуючі.

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Якщо говорити про статусний гардероб - це гардероб впевненої в собі людини, яка цінує себе, свій час, свої гроші і точно знає, чого хоче від життя.

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Такі жінки вміють подати себе з виграшною боку. І ми зчитуємо елегантність, вишуканість, самодостатність, легкість в кожному її кроці. Їм не потрібно схвалення оточуючих, вони знають ким є і до чого прагнуть.

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Тому, якщо ви хочете створити свій статусний гардероб, необхідно орієнтуватися на наступні пункти:

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1. Вибирати виріб виходячи зі стану нинішньої фігури



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2. Вибирати натуральні тканини



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3. Віддати перевагу спокійній кольоровій гамі



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4. Вибирати простий і лаконічний крій



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5. Відмовитися від барвистих принтів

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6. Підбирати деталі і аксесуари один до одного



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7. Робити ЛЕГКИЙ макіяж і укладання



Ілюстративне фото (instagram.com/katrin_doyle)⠀

8. І ще один важливий пункт - не має значення, скільки коштують речі, має значення, який внутрішній стан вони вам дають!

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Сумка Chanel, легендарні шльопанці Hermes і впізнавана символіка LV не є запорукою СТАТУСУ!

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