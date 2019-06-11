Брэдли, что ты потерял! Ирина Шейк восхищает роскошной фигурой в черном боди

Ирина Шейк сейчас на слуху. Но, к сожалению, не только благодаря успешным рекламным кампаниям и рабочим проектам. В основном сеть волнует личная жизнь красавицы. Так, по уверениям инсайдеров, в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером она окончательно поставила точку. Причем инициатором выступила именно модель – по слухам, Ирина устала ждать, когда ситуация изменится, а ей катастрофически не хватало от вечно занятого работой Купера внимания. И теперь главная задача пары – решить, кто возьмет на себя опеку над 2-летней малышкой Леей.

Ирина Шейк не комментирует личную жизнь (фото: instagram.com/irinashayk)

Сама Шейк, как и Брэдли, не выступила с публичным заявлением. Впрочем, она всегда стремилась скрыть личную жизнь от посторонних глаз. Тем не менее, она не стала закрываться в себе и регулярно постит новые кадры в своем Instagram.

Несколько часов назад признанная красотка поделилась новым горячим фото.

Новое горячее фото Ирины (фото: instagram.com/irinashayk)

Она позирует на фоне гор и водопада, повернувшись к камере спиной. Черное боди демонстрирует роскошное тело Ирины, ее длинные ноги и соблазнительные изгибы фигуры. Подписала модель кадр, как всегда, коротко – просто обозначив, что это новая коллекция Intimissimi. Разумеется, многомиллионная армия фанатов молчать не стала:

Возвращайся с Брэдли СЕЙЧАС

Брэдли, что ты потерял!

Уважаемая Ирина, вы абсолютно великолепна и удивительна, вы, возможно, этого не увидите... нНо я надеюсь, что вы делаете все правильно и игнорируете то, что ненавистники говорят вам, моя любовь. Вы сильная и независимая женщина... Вы мой образец для подражания, и спасибо, что вдохновляете меня каждый день

Ты свободна!

Не могу поверить, что Брэдли это сделал

Брэдли плачет в сторонке

Восхитительна!

Оглушающая

Русалка

Покажи, что он потерял, богиня!

Всегда буду поддерживать тебя. Оставайся сильной! Брэдли слеп, в Гаге нет ничего, кроме статуса, он скучает по богине

Съемка для Falconeri (фото: instagram.com/irinashayk)

Нужно отметить, что по словам тех же инсайдеров, Леди Гага к разрыву Шейк и Купера не имеет никакого отношения.