Бредлі, що ти втратив! Ірина Шейк захоплює розкішною фігурою в чорному боді

33-річна модель представила нову колекцію Intimissimi
Ірина Шейк зараз на слуху. Але, на жаль, не тільки завдяки успішним рекламним кампаніям і робочим проектам. В основному мережу хвилює особисте життя красуні. Так, за словами інсайдерів, у відносинах з голлівудським актором Бредлі Купером вона остаточно поставила крапку. Причому ініціатором виступила саме модель – за чутками, Ірина втомилася чекати, коли ситуація зміниться, а їй катастрофічно не вистачало від вічно зайнятого роботою Купера уваги. І тепер головне завдання пари – вирішити, хто візьме на себе опіку над 2-річною донечкою Леєю.
Сама Шейк, як і Бредлі, не виступила з публічною заявою. Втім, вона завжди прагнула приховати особисте життя від сторонніх очей. Тим не менш, вона не стала закриватися в собі і регулярно постить нові кадри у своєму Instagram.
Кілька годин тому визнана красуня поділилася новим гарячим фото.
Вона позує на тлі гір і водоспаду, повернувшись до камери спиною. Чорне боді демонструє розкішне тіло Ірини, її довгі ноги і спокусливі вигини фігури. Підписала модель кадр, як завжди, коротко – просто позначивши, що це нова колекція Intimissimi. Зрозуміло, багатомільйонна армія фанатів мовчати не стала:
Треба відзначити, що за словами тих же інсайдерів, Леді Гага до розриву Шейк і Купера не має ніякого відношення.