Бредлі, що ти втратив! Ірина Шейк захоплює розкішною фігурою в чорному боді

Ірина Шейк зараз на слуху. Але, на жаль, не тільки завдяки успішним рекламним кампаніям і робочим проектам. В основному мережу хвилює особисте життя красуні. Так, за словами інсайдерів, у відносинах з голлівудським актором Бредлі Купером вона остаточно поставила крапку. Причому ініціатором виступила саме модель – за чутками, Ірина втомилася чекати, коли ситуація зміниться, а їй катастрофічно не вистачало від вічно зайнятого роботою Купера уваги. І тепер головне завдання пари – вирішити, хто візьме на себе опіку над 2-річною донечкою Леєю.

Ірина Шейк не коментує особисте життя (фото: instagram.com/irinashayk)

Сама Шейк, як і Бредлі, не виступила з публічною заявою. Втім, вона завжди прагнула приховати особисте життя від сторонніх очей. Тим не менш, вона не стала закриватися в собі і регулярно постить нові кадри у своєму Instagram.

Кілька годин тому визнана красуня поділилася новим гарячим фото.

Нове гаряче фото Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)

Вона позує на тлі гір і водоспаду, повернувшись до камери спиною. Чорне боді демонструє розкішне тіло Ірини, її довгі ноги і спокусливі вигини фігури. Підписала модель кадр, як завжди, коротко – просто позначивши, що це нова колекція Intimissimi. Зрозуміло, багатомільйонна армія фанатів мовчати не стала:

Повертайся з Бредлі ЗАРАЗ

Бредлі, що ти втратив!

Шановна Ірино, ви абсолютно чудова і дивна, можливо, ви цього не побачите... Але я сподіваюся, що ви робите все правильно і ігноруєте те, що ненависники говорять вам, моя любов. Ви сильна і незалежна жінка... Ви мій зразок для наслідування, і спасибі, що надихаєте мене кожен день

Ти вільна!

Не можу повірити, що Бредлі це зробив

Бредлі плаче в сторонці

Чудова!

Приголомшлива

Русалка

Покажи, що він втратив, богиня!

Завжди буду підтримувати тебе. Залишайся сильною! Бредлі сліпий в Газі немає нічого, крім статусу, він сумує за богинею

Зйомка для Falconeri (фото: instagram.com/irinashayk)

Треба відзначити, що за словами тих же інсайдерів, Леді Гага до розриву Шейк і Купера не має ніякого відношення.