В ботфортах и экстремальном мини: внучка Ротару в дерзком образе на Манхэттене

18-летняя внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко может похвастаться безупречным чувством вкуса и стиля. Не даром девушка отправилась учиться в знаменитую нью-йоркскую Школу дизайна. Теперь юну красавицу можно часто увидеть на Манхэттене, где София устраивает стильные фотосеты. Так, внучка Ротару прогулялась по центру города в вышиванке и кожаных штанах и позировала на фоне урбанистических достопримечательностей. Теперь же девушка решила сменить имидж и предстала перед поклонниками в смелом образе.

Соня выбрала для фотопрогулки платье-мини экстремальной длинны, расшитое пайетками от Paco Rabanne, оригинальную черную куртку с коротким рукавом и накладными карманами от Prada, а дерзкий лук довершили высокие ботфорты с пряжками от Chloe.

На одном из снимков девушка запечатлена в полный рост, а другое фото – портретное. Кажется, что макияж у Сони полностью отсутствует, но это не так – нюд-мейкап лишь подчеркнул природную красоту модели.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Под фото собралось множество комментариев от восхищенных красотой девушки подписчиков.

Шикарная внешность

Ты самая лучшая

Софию ждет мировая слава!

Невероятно красивая!

Королева

Прелестное создание!

Ты действительно выглядишь тут очень красиво

Ну очень красивая

Красавица

Восхитительная красота!

Скриншот комментариев

Ранее София Евдокименко показала свою квартиру на Манхэттене – девушка позировала, сидя на полу в вишиванке от украинского дизайнера Виты Кин.

Также внучка Софии Ротару, тезка Соня Евдокименко прогулялась по Манхэттену в лимонном полупрозрачном платье-мини и стильных римских сандалях.