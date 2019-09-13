В ботфортах и экстремальном мини: внучка Ротару в дерзком образе на Манхэттене

Девушка примерила смелый
18-летняя внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко может похвастаться безупречным чувством вкуса и стиля. Не даром девушка отправилась учиться в знаменитую нью-йоркскую Школу дизайна. Теперь юну красавицу можно часто увидеть на Манхэттене, где София устраивает стильные фотосеты. Так, внучка Ротару прогулялась по центру города в вышиванке и кожаных штанах и позировала на фоне урбанистических достопримечательностей. Теперь же девушка решила сменить имидж и предстала перед поклонниками в смелом образе.
Соня выбрала для фотопрогулки платье-мини экстремальной длинны, расшитое пайетками от Paco Rabanne, оригинальную черную куртку с коротким рукавом и накладными карманами от Prada, а дерзкий лук довершили высокие ботфорты с пряжками от Chloe.
На одном из снимков девушка запечатлена в полный рост, а другое фото – портретное. Кажется, что макияж у Сони полностью отсутствует, но это не так – нюд-мейкап лишь подчеркнул природную красоту модели.
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Под фото собралось множество комментариев от восхищенных красотой девушки подписчиков.
Скриншот комментариев
Ранее София Евдокименко показала свою квартиру на Манхэттене – девушка позировала, сидя на полу в вишиванке от украинского дизайнера Виты Кин.
Также внучка Софии Ротару, тезка Соня Евдокименко прогулялась по Манхэттену в лимонном полупрозрачном платье-мини и стильных римских сандалях.