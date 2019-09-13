У ботфортах і екстремальне міні: внучка Ротару у зухвалому образі на Манхеттені

18-річна внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко може похвалитися бездоганним відчуттям смаку та стиля. Не дарма дівчина відправилася вчитися в знамениту нью-йоркську Школу дизайну. Тепер юну красуню можна часто побачити на Манхеттені, де Софія влаштовує стильні фотосети. Так, внучка Ротару прогулялася центром міста у вишиванці і шкіряних штанях і позувала на фоні урбаністичних пам'яток. Тепер же дівчина вирішила змінити імідж і постала перед шанувальниками у сміливому образі.

Соня вибрала для фотопрогулянки сукню-міні екстремальної довжини, розшиту паєтками від Paco Rabanne, оригінальну чорну куртку з коротким рукавом і накладними кишенями від Prada, а зухвалий лук довершили високі ботфорти з пряжками від Chloe.

На одному зі знімків дівчина зображена в повний зріст, а інше фото – портретне. Здається, що макіяж у Соні повністю відсутній, але це не так – нюд-мейкап лише підкреслив природну красу моделі.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Під фото зібралося безліч коментарів від захоплених красою дівчини підписників.

Шикарна зовнішність

Ти найкраща

Софію чекає світова слава!

Неймовірно красива!

Королева

Чарівне створіння!

Ти дійсно виглядаєш тут дуже красиво

Ну дуже красива

Красуня

Чудова краса!

Скріншот коментарів

Раніше Софія Євдокименко показала свою квартиру на Манхеттені – дівчина позувала, сидячи на підлозі в вишиванці від українського дизайнера Віти Кін.

Також внучка Софії Ротару, тезка Соня Євдокименко прогулялася по Манхеттену в лимонній напівпрозорій сукні-міні і стильних римських сандалях.