У ботфортах і екстремальне міні: внучка Ротару у зухвалому образі на Манхеттені

Дівчина приміряла сміливий лук
18-річна внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко може похвалитися бездоганним відчуттям смаку та стиля. Не дарма дівчина відправилася вчитися в знамениту нью-йоркську Школу дизайну. Тепер юну красуню можна часто побачити на Манхеттені, де Софія влаштовує стильні фотосети. Так, внучка Ротару прогулялася центром міста у вишиванці і шкіряних штанях і позувала на фоні урбаністичних пам'яток. Тепер же дівчина вирішила змінити імідж і постала перед шанувальниками у сміливому образі.
Соня вибрала для фотопрогулянки сукню-міні екстремальної довжини, розшиту паєтками від Paco Rabanne, оригінальну чорну куртку з коротким рукавом і накладними кишенями від Prada, а зухвалий лук довершили високі ботфорти з пряжками від Chloe.
На одному зі знімків дівчина зображена в повний зріст, а інше фото – портретне. Здається, що макіяж у Соні повністю відсутній, але це не так – нюд-мейкап лише підкреслив природну красу моделі.
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Під фото зібралося безліч коментарів від захоплених красою дівчини підписників.
Скріншот коментарів
Раніше Софія Євдокименко показала свою квартиру на Манхеттені – дівчина позувала, сидячи на підлозі в вишиванці від українського дизайнера Віти Кін.
Також внучка Софії Ротару, тезка Соня Євдокименко прогулялася по Манхеттену в лимонній напівпрозорій сукні-міні і стильних римських сандалях.