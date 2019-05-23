Снова блондинка: 54-летняя Моника Беллуччи восхитила новым образом и тонкой талией

Актриса снялась для знаменитого глянца
Моника Беллуччи, которая недавно блистала в Каннах со своим возлюбленным, вновь приковала внимание мировой прессы. Звезда стала новой героиней SOON Magazine, где примерила весьма необычный образ – красавица стала блондинкой.
Для роскошной съемки Монике подготовили массу ярких образов. Она блистает в платье с камнями, в откровенном боди и прозрачной накидке и других нарядах. И нужно сказать, выглядит всюду восхитительно – стройная фигура и тонкая талия Моники вызвали целую бурю восторгов у поклонников в сети.
Также Моника, которая часто радует подписчиков в Instagram новыми фото, поделилась черно-белыми фото, сделанными во время ее пребывания в Каннах. И нужно отметить, что даже в строгом костюме: белой рубашке и пиджаке, она сумела остаться так соблазнительной.
Эти кадры вызвали, пожалуй, не менее бурную реакцию пользователей:
Не узнать: Моника Беллуччи шокировала поклонников новым образом
Напомним, на Каннском кинофестивале Моника появилась со своим молодым бойфрендом – 36-летним французским художником Николасом Лефевром. И похоже, у пары все отлично. Влюбленные все время обнимались, держались за руки и выглядели довольными. Да и внешний вид Моники – актриса заметно постройнела и буквально светится изнутри – свидетельствует о том, что она по-настоящему счастлива.