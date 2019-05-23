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Снова блондинка: 54-летняя Моника Беллуччи восхитила новым образом и тонкой талией


Актриса снялась для знаменитого глянца

Моника Беллуччи, которая недавно блистала в Каннах со своим возлюбленным, вновь приковала внимание мировой прессы. Звезда стала новой героиней SOON Magazine, где примерила весьма необычный образ – красавица стала блондинкой.

Моника Беллуччи блистает в новой фотосессии (фото: instagram.com/vanmalder)

Для роскошной съемки Монике подготовили массу ярких образов. Она блистает в платье с камнями, в откровенном боди и прозрачной накидке и других нарядах. И нужно сказать, выглядит всюду восхитительно – стройная фигура и тонкая талия Моники вызвали целую бурю восторгов у поклонников в сети.

Новый пост Моники вызвал бурную реакцию в сети (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel) 

  • Красивый наряд и очень красивая Моника
  • Так великолепна!
  • Оглушающая!
  • Это более, чем прекрасно
  • Волшебная красота
  • Ты – это произведение искусства
  • Королева
  • Просто отлично! Платье, светлые волосы и тело!!! Спасибо фотографу
  • Фея
  • Как трудно тебе молчать, когда все так классно
  • Моника Великолепная
  • Такая соблазнительная и эротичная
  • Красивая и шикарная

Моника в образе блондинки для SOON Magazine (фото: instagram.com/soon_magazine_)

Также Моника, которая часто радует подписчиков в Instagram новыми фото, поделилась черно-белыми фото, сделанными во время ее пребывания в Каннах. И нужно отметить, что даже в строгом костюме: белой рубашке и пиджаке, она сумела остаться так соблазнительной.

Даже в строгом образе Моника остается соблазнительной (фото: instagram.com/gregwilliamsphotography)

Эти кадры вызвали, пожалуй, не менее бурную реакцию пользователей:

  • Очень, очень, очень красивая, очень, очень, очень идеальна. Люблю тебя
  • Мысленно нежно прикасаюсь к твоим волосам... Кусаю губы… Летим? У меня есть план... Я захватил аэроплан
  • Восхитительная
  • Прекрасная
  • Ты действительно волшебно красива всегда  
  • Вот это уровень
  • Самая красивая женщина во вселенной!

  • Не узнать: Моника Беллуччи шокировала поклонников новым образом

Напомним, на Каннском кинофестивале Моника появилась со своим молодым бойфрендом – 36-летним французским художником Николасом Лефевром. И похоже, у пары все отлично. Влюбленные все время обнимались, держались за руки и выглядели довольными. Да и внешний вид Моники – актриса заметно постройнела и буквально светится изнутри – свидетельствует о том, что она по-настоящему счастлива.

 

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