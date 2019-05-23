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Знову блондинка: 54-річна Моніка Беллуччі захопила новим образом і тонкою талією


Актриса знялася для відомого глянцю

Моніка Беллуччі, яка нещодавно блищала в Каннах зі своїм коханим, знову прикувала увагу світової преси. Зірка стала новою героїнею SOON Magazine, де приміряла вельми незвичайний образ – красуня стала блондинкою.

Моніка Беллуччі блищить в новій фотосесії (фото: instagram.com/vanmalder)

Для розкішної зйомки Моніці підготували масу яскравих образів. Вона блищить у сукні з камінням, у відвертому боді та прозорій накидці та інших нарядах. І треба сказати, виглядає всюди чудово – струнка фігура і тонка талія Моніки викликали цілу бурю захоплення у шанувальників в мережі.

Новий пост Моніки викликав бурхливу реакцію в мережі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

  • Красивий наряд і дуже красива Моніка
  • Так прекрасна!
  • Приголомшлива!
  • Це більше, ніж прекрасно
  • Чарівна краса
  • Ти – це твір мистецтва
  • Королева
  • Просто відмінно! Плаття, світле волосся і тіло! Дякую фотографу
  • Фея
  • Як важко тобі мовчати, коли все так класно
  • Моніка Чудова
  • Така спокуслива і еротична
  • Красива і шикарна

​​​​​​​Моніка в образі блондинки для SOON Magazine (фото: instagram.com/soon_magazine_)

Також Моніка, яка часто радує фоловерів в Instagram новими фото, поділилася чорно-білими фото, зробленими під час її перебування в Каннах. І потрібно зазначити, що навіть у строгому костюмі: білій сорочці і піджаку, вона зуміла залишитися дуже спокусливою.

Навіть в класичному образі Моніка залишається спокусливою (фото: instagram.com/gregwilliamsphotography)

Ці кадри викликали, мабуть, не менш бурхливу реакцію користувачів:

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі Моніка з'явилася зі своїм молодим бойфрендом – 36-річним французьким художником Ніколасом Лефевром. І схоже, у пари все відмінно. Закохані весь час обнімалися, трималися за руки і виглядали задоволеними. Та й зовнішній вигляд Моніки – актриса помітно пострункішала і буквально світиться зсередини – свідчить про те, що вона по-справжньому щаслива.

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