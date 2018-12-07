Блискучий бум: як носити речі з паєтками і виглядати ідеально

Сукня у великих паєтках від українського бренду Dafna May (колаж: LITE)

У цьому сезоні зверніть увагу на сукні у великих паєтках

Повальна мода минулих сезонів на паєтки не відступає. Різнокольорові лусочки знову повернулися на подіуми, поблискуючи в колекціях українських дизайнерів. Якщо ще в минулому році здавалося, що окрім вечірніх блискучих суконь в обтяжку мас-маркету і дизайнерам запропонувати нічого, то зима 2018-19 підкорює різноманіттям. Бренди Poustovit, Elena Burba, GUDU, Katerina Rutman, Jean Gritsfeldt і ряд інших "вдихнули нове життя" у декоровані паєтками вбрання. Сукні, спідниці, жакети, штани, бра-топи, світшоти, аксесуари — "лускатий" тренд в цьому році проявився у всіх можливих комбінаціях.

Напередодні старту новорічних вечірок, де блискучі образи будуть виглядати найбільш доречно, LITE зібрав найцікавіші та оригінальні комбінації від українських дизайнерів, а також звернувся до них за модними порадами. Експерти розповіли, як і з чим носити одяг з паєтками, щоб виглядати не тільки яскраво, але й стильно.

Порада #1: Великі паєтки і градієнт — тренд зими 2019

Повернення паєток в цьому сезоні не обійшлося без відмінної деталі — поєднання дрібних і дуже великих лусочок. Моделі у сукнях від Dafna May, Jean Gritsfeldt, Katerina Rutman виглядали, немов вийшли на берег русалки.

Дизайнер Жан Гріцфельдт звернувся до безпрограшного поєднанню золотих і срібних відблисків. Декоративна чорна вуаль на сукні-трапеції і спідниці з розрізом додає образам невагомості і трохи приглушує блиск масивних золотих дисків.

Катерина Рутман вдалася до "класики" — великим різнокольоровим пайеткам, якими прикрасила рукави і корсети суконь, ошатні жакети. Зверніть увагу, що в представлених образах від бренду Katerina Rutman дизайнер часто вдається до чорних тонів, які відтіняють райдужне сяйво паєток, роблять образ менш кричущим.

Бренд Dafna May, крім великих паєток, використовував ще одну родзинку — градієнт.

Порада #2: Вечірнє плаття в паєтках доповнюйте класичними туфлями-човниками, а також... гіпюровими колготками

"У вечірньому образі я люблю поєднання паєток і прозорих однотонних тканин. Головне — обережно поєднувати, щоб уникнути "концертного" наряду. Чим більш "нарядне" плаття, тим спокійніші мають бути підібрані аксесуари. Головне правило: врівноважити паєтки спокійним доповненням, а якщо це самодостатнє плаття — нейтральним взуттям", — радить дизайнер Катерина Рутман.

Іва Нероллі також рекомендує підбирати під блискучий образ класичні туфлі-човники. При цьому дизайнер звернула увагу на ще один цікавий тренд — гіпюрові колготки.

"Вечірнє плаття в паєтках дуже стильно виглядає з гіпюровими колготами. Так, гіпюр знову актуальний! При цьому не мілкий, а великий візерунок, — пояснює Іва Нероллі. — Ні в якому разі не слід під вечірнє паєточне плаття надягати високі чоботи або ботільйони. Наприклад, якщо ви вибираєте чорні гіпюрові колготки, то підбирайте їм в тон чорні туфлі-човники".

Порада #3: Вибирайте непомітні аксесуари, або ж зовсім відмовтеся від них

Дизайнери наголошують: паєтки — вже сам по собі "аксесуар", дуже яскравий елемент вашого образу. Тому до підбору додаткових прикрас слід підходити обережно.

"В цьому сезоні в тренді масивні прикраси у стилі 80-90-х: великі кулі, кліпси, грецькі мотиви і т. д. При цьому дуже яскравого золотого кольору — "лимонного золотого". Однак толково доповнити подібними аксесуарами свій "паєточний образ" буде вкрай складно. Тому якщо ви вибираєте сукню в паєтках, краще і зовсім відмовитися від прикрас. Більш того, я б навіть не рекомендувала робити якісь об'ємні зачіски, дрібні кучері. Навпаки, зачіска повинна виглядати більш природно, немов вранці встала, "накинула" на себе сукню і побігла по своїх справах", — зазначає Іва Нероллі.

З нею також погоджується дизайнер Катерина Рутман:

"Якщо плаття — це самодостатній елемент образу, вибирайте максимально спокійні, майже пуританські аксесуари. Паєтки і блискітки — вже прикраса. Тому підбирати під них додаткові прикраси не варто".

Порада #4: Відмовтеся від паєточного total look

Не кожен дизайнер наважиться поєднувати в одному образі відразу кілька речей в паєтках. Виглядати такий look буде, м'яко кажучи, зухвало. Тому модні експерти настійно радять зайвий раз не експериментувати.

"В принципі, можна поєднувати паєтку з паєткою, але важливо, щоб такі речі хоча б по колірній гамі поєднувалися одна з одною. Можна розглянути варіант поєднання срібла і золота. І все ж я рекомендую, щоб в образі було щось одне паєточне. Блискучий total look дуже складно носити так, щоб це було і красиво, і стильно... Також сьогодні модно поєднувати паєтки різних розмірів — це виглядає дуже цікаво", — розповідає дизайнер Жан Гріцфельдт.

"Якщо ми говоримо про великі паєтки то важливий їх колір і відображення. Приміром, навіть чорна матова паєтка, але велика, буде візуально збільшувати фігуру, надавати вашим формам об'єму. Тому велику паєтку я б рекомендувала використовувати тільки в жакетах або подовжених тренчах, об'ємних куртках. Бажано також, щоб колір паєтки збігався з кольором тканини, на якій вона нашита; або з кольором ниток", — уточнює українська дизайнер Іва Нероллі.

Порада #5: Поєднуйте паєтку зі спокійними тонами і фактурами

Щоб бути в тренді, досить доповнити свій образ однією річчю в ошатних лусочках. Дизайнери в один голос повторюють: інші елементи вашого образу повинні бути в нейтральній колірній гамі, без додаткових прикрас.

"Щоб вбрання не здавався "концертним" або суперсвятковим, поєднуйте речі в паєтках зі спокійними елементами. Наприклад, якщо ви підібрали собі трендову коротку спідницю у мерехтливі паєтки, то поєднуйте її з якоюсь чоловічою сорочкою або зі светром оверсайз, щоб образ був гармонійним і стильним. Відповідно, жакет в паєтку також можна поєднувати з чимось повсякденним. Ідеально — однотонний total look нейтральних кольорів", — радить Катерина Рутман.

"Будь-яка паєтка, навіть якщо це якийсь маленький елемент на одязі, відразу облагороджує образ і надає йому нарядності. Мені подобається поєднувати паєтку з грубими тканинами. У зимовій колекції Iva Nerolli ми паєтками прикрасили верхню частину жакета. Тобто жакет візуально розділили на дві частини: верх — повністю в паєтках, низ — костюмна тканина", — пояснює Іва Нероллі.

Порада #6: Ідеальні повсякденні рішення

"Особисто мені подобається носити короткі паєточні спідниці (це більш "вечірній" варіант) під об'ємні теплі светри. Але светр бажано вибирати неяскравого кольору (чорний, сірий), без яскраво виражених фактур, якихось візерунків, а інакше образ буде виглядати без смаку. Також у повсякденному образі можна штани в паєтках поєднувати з однотонним гольфом під горло (чорного, білого або зеленого кольору). Доповнити свій образ великими аксесуарами. Жакети з паєтками можна носити з легкими шифоновими або шовковими спідницями. До слова, жакет, лосини і чоботи-козаки — дуже стильне в цьому сезоні поєднання... Головне — у вашому образі не повинно бути перебору по колірній гамі", — радить дизайнер Іва Нероллі.

"Якщо скоротити все до правил, то стильне повсякденне рішення — це паєтки плюс чоловіча сорочка, однотонний гольф або светр оверсайз (також підійдуть кроп-топи). Верх з паєток комбінуйте з однотонним casual-низом", — підсумувала Катерина Рутман.

Порада #7: В тренді — будь-який блиск

Якщо вам в принципі не подобаються речі в паєтках, але хочеться залишатися на "модному піку", не забувайте — у цьому сезоні в тренді будь-який блиск. Український бренд GUDU використовував штучні різнокольорові камінці, QUEENS — люрекс, в колекціях Ludmila Kislenko і Iryna Dil зустрічаються сукні та комбінезони із тканин "під метал".

Не забувайте лише відтіняти такі речі приглушеними кольорами, відмовтеся від додаткових прикрас. І найголовніше — ні в якому разі не поєднуйте в одному образі відразу кілька видів блискучих фактур! Або ви віддаєте перевагу паєткам, або металіку, або ж діамантовим розсипам. Але ніяк всьому й одразу.

Нагадаємо, що символ 2019 року за східним календарем — Жовта Свиня. І деякі воліють зустрічати новий рік в нарядах певних кольорів, які допоможуть привернути удачу.

Вирушаючи на новорічну вечірку в яскравому паєточному вбранні, не забувайте також доповнити свій образ стильним пальто! Раніше LITE писав про топ-5 трендів верхнього одягу цього сезону, на які слід звернути увагу.

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