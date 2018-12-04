Выжить после новогодней вечеринки: что нужно знать

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Лайфхаки для выживания в новогоднюю ночь, что лучше всего предпринять до, во время и в конце праздника

Предстоящий сезон новогодних праздников настоящее испытание для твоей иммунной системы, поэтому мы подобрали шесть самых полезных лайфхаков для "новогоднего" выживания.

Праздничный сезон уже почти на пороге – это хорошая новость, но в то же время это означает, что наши и так усталые от работы тела и мозг, подвергнутся беспощадной алкогольно-танцевальной атаке. Ключом к выживанию после праздничного вихря, станут простые советы от LITE, что стоит сделать до, во время и после вечерники.

Поблагодаришь нас позже...

Pre-party

Легенда американских вечеринок и отец-основатель США Бенджамин Франклин однажды сказал: "Не имея возможности подготовиться, вы готовитесь к неудаче" и он был чертовски прав. На что же стоит обратить внимание, чтобы гарантированно круто "ворваться" в праздничный сезон и так же достойно выйти из него:

#1. Давай начнем с простого – отправляясь на рождественскую вечеринку, брось в сумочку пачку пластырей. Почти гарантировано, что ты будешь много танцевать, возможно, даже с малознакомыми и сомнительными людьми, и даже, может оказаться, что ты окажешься бесцельно блуждающей по улицам в поисках очередного ночного бара, чтобы продолжать пить. Поэтому, чтобы, никакая растертая нога или волдырь не помешали головокружительным приключениям – наш совет: возьми пластырь.

#2. Прежде чем ты наденешь свой головокружительный наряд на вечеринку, не откажи себе в освежающем стаканчике воды с лимоном. Лимон содержит витамин С, он поможет нормально функционировать иммунной системе, заболеть на кануне праздника – это провал.

Вода с лимоном для здоровья(фото: pixabay.com)

На вечеринке

Ты выглядишь сногсшибательно в тщательно подобранном наряде – самое время блистать и привлекать внимание.

#3. Здесь пригодиться третий совет - попробуй выпивать стакан воды между каждым алкогольным напитком. Во-первых, это поможет избирательно и более внимательно относиться к тому, какой алкоголь ты пьешь. Проще будет и контролировать и количество выпитого, ведь привлекать внимание ты же планируешь в хорошем смысле? В конце концов, обезвоживание - одна из самых главных причин головных болей на следующее утро.

#4. Если есть еда, там, куда ты едешь - съешь ее! Не забывай про уровень витамина D, который скоро начнет понижаться из-за отсутствия солнечного света. Восполнить его помогут лосось и сыры. Пообещай, что съешь хотя бы канапе.

На вечеринка никогда не отказывайся от канапе (фото: pixabay.com)

Пост-вечеринка

Ты справилась! Наши поздравления. Мы искренне надеемся, что ты отлично провела время.

#5. Еще один "водный" лайфхак - убедись, что у тебя есть пара стаканов воды на тумбочке у кровати, прежде чем твоя голова попадет на подушку. Мало того, что это естественная детоксикация поможет пищеварению, также было доказано, что она улучшает настроение. Если твой босс не разрешает опоздать на час-другой на следующий день после новогодней вечеринки, то это жизненно важно.

#6. И, наконец, не только полезный, но и вкусный совет. Когда будешь готовить утренний кофе (или покупать в кофейне), добавь куркуму в молоко, чтобы увеличить антиоксидантные свойства напитка. Основной ингредиент куркумы - куркумин, также считается отличным противовоспалительным, он поможет от дискомфорта в опухших лодыжках после танцев.

Теперь можешь благодарить)

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