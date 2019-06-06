В блискітках і пір'ї: Белла Хадід підкреслила спокусливі форми вечірньою сукнею від Michael Kors

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

22-річна супермодель блищить у вечірньому образі

У понеділок, 3 червня, відбулася церемонія нагородження CFDA Fashion Awards. У нью-йоркському Бруклінському музеї зібралося безліч діячів фешн-індустрії, щоб відзначити найбільш видатних особистостей. Нагороди вручають за дизайн одягу, аксесуарів, вибирають ікону стилю і медіа-ресурс року. Так, нею в цей раз стала американська суперзірка Дженніфер Лопес. Титул кращого дизайнера чоловічої одягу отримав Рік Оуенс, жіночої – Брендон Максвелл, а звання кращого зарубіжного дизайнера отримала Сара Бартон з Alexander McQueen.

Серед присутніх було безліч знаменитостей. На червоній доріжці відзначилися Емілі Ратаковскі, Шайлин Вудлі, Ембер Валетта, а також Джіджі і Белла Хадід. Обидві вони блищали в незвичайних стильних вбраннях. Джіджі вибрала блакитний брючний костюм незвичайного крою від Louis Vuitton.

Джіджі Хадід на CFDA Fashion Awards (фото: instagram.com/gigihadid)

А молодша з сестер прийшла у вечірньому розкішному образі від Michael Kors. Довге чорне плаття з глибоким декольте, відкритою спиною і пір'ям, суцільно покрите паєтками, підкреслило спокусливі форми дівчини і її природну сексуальність. Доповнили наряд босоніжки на високих підборах, невеликий клатч, великі сережки з камінням і яскравий макіяж з блискітками.

Белла Хадід в Michael Kors (фото: instagram.com/bellahadid)

Окремо варто згадати і зачіску – волосся Белли завили і зачесали тому. Така укладка вигідно доповнювала образ, не перетягуючи уваги на себе.

Образ припав до душі як численним фоловерам, так і самій Беллі, судячи з того, що вона до цих пір постить масу кадрів з заходу, що минув ще кілька днів тому. "Спочатку вона кисла, потім вона солодка", – кокетує з шанувальникам зірка. І фоловери з задоволенням приймають правила гри:

Молода Маріса Беренсон

Ти просто пожежа, о боже

Ідеально

О боже

Чудова

Її спина говорить

Ти – це все, малятко

Ти така гарна, я хочу бути схожою на тебе

Жива богиня

Як ти можеш бути таким ідеальною? Я маю на увазі ВАУ

Цей вид зачіски – один з моїх улюблених

Ти моя дружина

Ви виглядали приголомшливо!

Белла часто знімалася у Стівена Майзеля (фото: instagram.com/bellahadid)

Свої численні сториз вона присвятила знаменитого фешн-фотографа Стівена Майзелю, відзначившому вчора, 5 червня, 65-річчя.