Время зажигать! Белла Хадид засыпала сеть горячими летними фото в бикини

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

22-летняя супермодель опубликовала фото в купальнике

Белла Хадид любит горячие фото и регулярно радует поклонников новой серией подобных снимков. Недавно девушка снялась в фотосессии для испанского Vogue, где примерила массу летних образов. Но, видимо, количество удачных кадров не дает покоя знаменитой красавице, и она в очередной раз продемонстрировала соблазнительные купальники, а заодно и свою безупречную фигуру. Белла позирует в бикини Fendi с принтом и белой окантовкой. На шее красуется ожерелье из ракушек, на руке – браслет. На голове идеальная летняя укладка: пляжные "волны", на лице легкий макияж с акцентом на сияющую кожу…

Белла Хадид в соблазнительном пляжном образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Девушка позирует на пляже, приняв весьма соблазнительные позы и явно радуется наступлению долгожданной горячей поры. Такие атмосферные фото не могли не взволновать 25 миллионов ее подписчиков. И первой отозвалась Джиджи Хадид, которая не удержалась от восторгов: "Ваууу! Я люблю тебя так сильно!"… За ней последовали и остальные пользователи сети:

Ты такая горячая

Это так эмоционально

Пожалуйста, разрушь мою жизнь!

Не представляю, как можно быть такой прекрасной

О боже, я в огне

Ты просто моя королева!

Я люблю тебя всем сердцем

Как же ты привлекательна

Черт

Святой жар!

Это просто безумно прекрасно

22-летняя супермодель для испанского Vogue (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, Джиджи Хадид также недавно восхитила поклонников необычной съемкой для Vogue. Но несмотря на то что образы в фотосессии также были летние, вся съемка получилась совершенно другой по подаче. Еще на странице старшей Хадид периодически появляются фото в купальнике. Но опять же: они не столь откровенные, как у Беллы. Зато Джиджи не прочь периодически вдохновить поклонников на стильные выходы, примеряя трендовые вещи и удачно их комбинируя.