Битва total-black образов: Энистон против Лонгории

Дженнифер Энистон и Ева Лонгория (коллаж: LITE)

Актрисы выбрали для выхода на красную дорожку черные наряды — сравним

В США продолжается сезон премьер и премий года, из множества шикарных нарядов на красных дорожках LITE выбрал два total-black looks, которые наиболее впечатлили зрителей, решив устроить им "битву образов".

Так, известная американская актриса Ева Лонгория попала в объектив фотографов на церемонии вручения премий Women Of Worth Awards в Нью-Йорке.

Отметим, что буквально недавно Ева Лонгория ("Отчаянные домохозяйки", "Невеста с того света", "Коварные горничные") начала выходить в свет. После рождения малыша (19 июня 2018 года Ева родила сына Сантьяго Энрике Бастона от мексиканского бизнесмена Хосе Бастона) голливудская звезда не стала уходить в длительный декретный отпуск, а также активно старается привести свою фигуру в форму до беременности. На церемонии вручения премий Women Of Worth Awards в Нью-Йорке, которая прошла на этой неделе, актриса появилась в черно-белом комбинезоне с глубоким декольте, наряд декорирован камнями.

Минимальное количество украшений и яркий макияж Евы Лангории (фото: GettyImages)

Акцент на декольте — хорошая "ставка", ведь в последнее время бюст актрисы стал больше ("отчаянная домохозяйка" все еще кормит грудью своего малыша). Привлекая все внимание на декольте, тем самым она отводит взгляды от пока что округлых форм, над которыми ей еще предстоит поработать.

Еще одним плюсов является крой комбинезона. Он выгодно скрывает животик молодой мамы, визуально делая его более плоским.

Очень правильным решением Евы было минимизировать украшения, поскольку комбинезон уже содержит белую вставку с орнаментом. Звезда остановила свой выбор на сережках-гвоздиках, колечке с голубым камнем и минималистичной золотой подвеске со словом "Мама".

Завершили образ Лонгории лаконичные черные туфли. В целом, из всех образов, в которых актриса появлялась в последнее время на красной дороже, — этот наиболее удачный.

А вот актриса Дженнифер Энистон побывала на премьере фильма "Пышка" (Dumplin) на другом краю США — в Лос-Анджелесе. К слову, Энистон выступила одним из продюсеров киноленты.

Стильная Дженнифер Энистон (фото: GettyImages)

Кроме того, она сыграла в фильме главную роль в образе экс-королевы красоты. Учитывая идеальную фигуру и безупречный вкус актрисы, выглядеть в этой роли она будет очень реалистично.

На премьеру Дженнифер надела миниатюрное вечернее платье, расшитое черными пайетками. К слову, пайетки — блестящий тренд сезона зима 2018-19. Ранее LITE писал, как носить вещи с пайетками и выглядеть идеально.

Длинна платья эффектно подчеркнула безупречные ноги актрисы (напомним, что скоро Энистон исполниться 50 лет), а блеск пайеток придал сияния всему образу и разбавил его монотонность.

Еще одним плюсом стали рукава платья, их наличие нивелировало излишнюю сексуальность образа, а деталь из легких прозрачных вставок на манжетах сделали его более нежным.

Обула Дженнифер черные босоножки на высоких каблуках, из аксессуаров только клатч, из украшений — кольцо и серьги.

В целом, оба образа получились прекрасными, и недостатков мы в них не нашли, а значит в этот раз — ничья.

Напомним, ранее LITE также писал об одном из самых главных трендов этого сезона — анималистичном принте. Воспользуйтесь советами дизайнеров, ведь один неверный шаг — и образ может стать вульгарным.

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