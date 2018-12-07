Битва total-black образів: Еністон проти Лонгорії

Дженніфер Еністон і Єва Лонгорія (колаж: LITE)

Акторки вибрали для виходу на червону доріжку чорні вбрання — порівняємо

У США триває сезон прем'єр і премій року, з багатьох шикарних нарядів на червоних доріжках LITE вибрав два total-black looks, які найбільш вразили глядачів, вирішивши влаштувати їм "битву образів".

Так, відома американська актриса Єва Лонгорія потрапила в об'єктив фотографів на церемонії вручення премій Women Of Worth Awards в Нью-Йорку.

Зазначимо, що буквально нещодавно Єва Лонгорія ("Відчайдушні домогосподарки", "Наречена з того світу", "Підступні покоївки") почала виходити в світ. Після народження малюка (19 червня 2018 року Єва народила сина Сантьяго Енріке Бастона від мексиканського бізнесмена Хосе Бастона) голлівудська зірка не стала йти в тривалий декретну відпустку, а також активно намагається привести свою фігуру у форму, яка була до вагітності. На церемонії вручення премій Women Of Worth Awards в Нью-Йорку, яка відбулася на цьому тижні, актриса з'явилася в чорно-білому комбінезоні з глибоким декольте, наряд оздоблена камінням

Мінімальна кількість прикрас і яскравий макіяж Єви Лангории (фото: GettyImages)

Акцент на декольте — гарна "ставка", адже останнім часом бюст актриси став більше ("відчайдушна домогосподарка" все ще годує грудьми свого малюка). Привертаючи увагу на декольте, тим самим вона відводить погляди від поки що округлих форм, над якими їй ще належить попрацювати.

Ще одним плюсів є крій комбінезона. Він вигідно приховує животик молодої мами, візуально роблячи його більш пласким.

Дуже правильним рішенням Єви було мінімізувати прикраси, оскільки комбінезон вже містить білу вставку з орнаментом. Зірка зупинила свій вибір на сережках-гвоздиках, каблучці з блакитним каменем і мінімалістичній золотій підвісці зі словом "Мама".

Завершили образ Лонгорії лаконічні чорні туфлі. В цілому, з усіх образів, в яких актриса з'являлася останнім часом на червоній дорожці, — цей найбільш вдалий.

А ось актриса Дженніфер Еністон побувала на прем'єрі фільму "Пампушка" (Dumplin) на іншому краю США — в Лос-Анджелесі. До речі, Еністон виступила одним з продюсерів стрічки.

Стильна Дженніфер Еністон (фото: GettyImages)

Крім того, вона зіграла у фільмі головну роль в образі екс-королеви краси. Враховуючи ідеальну фігуру і бездоганний смак актриси, виглядати в цій ролі вона буде дуже реалістично.

На прем'єру Дженніфер вділа мініатюрну вечірню сукню, розшиту чорними паєтками. До речі, паєтки — блискучий тренд сезону зима 2018-19. Раніше LITE писав, як носити речі з паєтками і виглядати ідеально.

Довжина сукні ефектно підкреслила бездоганні ноги актриси (нагадаємо що скоро Еністон виповнитися 50 років), а блиск паєток надав сяйва всьому образу і розбавив його монотонність.

Ще одним плюсом стали рукави сукні, їх наявність нівелювало надмірну сексуальність образу, а деталь з легких прозорих вставок на манжетах зробили його більш ніжним.

Взула Джен чорні босоніжки на високих підборах, з аксесуарів тільки клатч, з прикрас — кільце і сережки.

В цілому, обидва образи вийшли чудовими, і недоліків ми в них не знайшли, а значить в цей раз — нічия.

Нагадаємо, раніше LITE також писав про один із самих головних трендів цього сезону — анімалістичному принті. Скористайтеся порадами дизайнерів, адже один невірний крок — і образ може стати вульгарним.

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