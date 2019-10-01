В бежевом total look: Меган Маркл восхитила стройными ногами и чувством вкуса

Меган Маркл, которая сегодня с утра занималась изучением достопримечательностей Йоханнесбурга, продолжила свое мини-турне по городу. Супруга принца Гарри направилась в Университет, где вместе с членами Ассоциации университетов Содружества и студентами за круглым столом обсудила вопросы образования. Главная тема дискуссии – трудности, которые подстерегают женщин, мечтающих о дипломе высшего учебного заведения.

На этом визиты королевской четы не заканчиваются. После Маркл собирается отправиться в одну из школ для того, чтобы заняться вопросами благотворительности. А завтра – в последний день тур Меган и Гарри – они планируют нанести сразу несколько визитов. После чего им предстоит аудиенция у президента ЮАР – Сирила Рамафоса.

Меган Маркл в новом образе (фото: instagram.com/sussexroyal)

Для похода в Университет Меган переоделась. Длинное темно-синее платье с разрезом, в котором она блистал в первой половине дня, она сменила более официальным нарядом. Герцогиня надела платье своего любимого фасона: нечто среднее между классическим платьем-рубашкой и самым популярным видом плаща – тренчкотом.

Максимально похожим на этот вид одежды его делают неизменные детали: два ряда пуговиц, воротник, а также пояс на талии. К тому же она выбрала наиболее трендовый этой осенью бежевый оттенок. Благодаря относительно небольшой длине – платье едва доставало до колен, а также фасону без рукавов оно выгодно подчеркнуло стройные ноги Меган и тонкие руки. Дополнили наряд от Banana Republic изысканные туфли-лодочки на высокой шпильке (которые, к слову, всегда зрительно удлиняют ноги).

Меган на встрече (фото: instagram.com/sussexroyal)

Выглядела Меган просто и изысканно, при этом – стильно и эффектно. Волосы ее были уложены на прямой пробор и завиты легкой волной, а макияж выполнен с акцентом на глаза и здоровый румянец. Молодая мама была в приподнятом настроении и просто светилась от счастья. К слову, многие поклонники ждут еще одного совместного выхода в свет герцогов Сассекских вместе с их сыном Арчи.

В похожем платье герцогиня уже появлялась (фото: instagram.com/sussexroyal)