ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Прекрасна с ног до головы: Меган Маркл покорила стильным выходом и стройностью

Lite » Мода 01.10.2019 - 12:31
Прекрасна с ног до головы: Меган Маркл покорила стильным выходом и стройностью
Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня показала весьма удачный наряд

Герцоги Сассекские продолжают свой тур по ЮАР. В этот раз, правда, их пути на время разделились. Пока принц Гарри путешествует по Ботсване, Анголе и Малави, решая свои вопросы, его знаменитая супруга отправилась в Йоханнесбург. Здесь 38-летняя герцогиня посетила креативное пространство Victoria Yards, где сосредоточена культурная жизнь города, галереи и дизайнерские студии. Она побывала в массе значимых мест: начиная от мастерских ремесленников и модельеров, заканчивая городским комплексом и ресторанами.

Прекрасна с ног до головы: Меган Маркл покорила стильным выходом и стройностьюПрекрасна с ног до головы: Меган Маркл покорила стильным выходом и стройностью

Меган в Йоханнесбурге (фото: instagram.com/sussexroyal)

Она обошла все павильоны, насладилась музыкой, попробовала местные угощения, а также она познакомилась со всеми мастерами. Отдельно стоит упомянуть встречу с Джеймсом Делани – основателем собственного бренда Tshepo, весьма популярного в ЮАР. Он вручил Меган необычный подарок: пару джинсов с вышивкой для малыша Арчи. К слову, ребенка знаменитая мама оставила под присмотром нянь.

Прекрасна с ног до головы: Меган Маркл покорила стильным выходом и стройностьюПрекрасна с ног до головы: Меган Маркл покорила стильным выходом и стройностьюПрекрасна с ног до головы: Меган Маркл покорила стильным выходом и стройностью

Меган выбрала в этот раз удачный наряд (фото: instagram.com/sussexroyal)

Для своего выхода она выбрала в этот раз темно-синее платье-рубашку. Этот фасон явно ее фаворит, но если раньше она часто подвергалась нападкам хейтеров из-за несовершенства фигуры. То в этот раз им явно будет нечего сказать: платье от канадского бренда Aritizia с разрезом посередине и рядом крупных пуговиц, короткими рукавами и V-образным вырезом сделало Меган визуально намного более стройной и в целом невероятно стильной. Свою роль сыграли и ярко-красные босоножки на плоском ходу от американской марки Everlane, благодаря которым образ стал нескучным. А также крупные серьги-полукольца в африканском стиле.

Прекрасна с ног до головы: Меган Маркл покорила стильным выходом и стройностьюМеган с маленькими воспитанниками студии (фото: instagram.com/sussexroyal)

Волосы, завитые легкой волной, и легкий макияж – финальный штрих к одному из самых удачных образов герцогини во время визита в Южную Африку.

Напомним, Меган уже успела показать массу стильных нарядов в этой поездке – самые яркие предлагаем посмотреть здесь. И наверняка припасла на будущие выходы пару необычных платьев!

Меган Маркл продали как вещь: племянник герцогини сделал громкое заявление Меган Маркл рассекретила ласковое прозвище сына (фото)
Новости Украины Меган Марклпринц Гарри
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь