Прекрасна с ног до головы: Меган Маркл покорила стильным выходом и стройностью

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня показала весьма удачный наряд

Герцоги Сассекские продолжают свой тур по ЮАР. В этот раз, правда, их пути на время разделились. Пока принц Гарри путешествует по Ботсване, Анголе и Малави, решая свои вопросы, его знаменитая супруга отправилась в Йоханнесбург. Здесь 38-летняя герцогиня посетила креативное пространство Victoria Yards, где сосредоточена культурная жизнь города, галереи и дизайнерские студии. Она побывала в массе значимых мест: начиная от мастерских ремесленников и модельеров, заканчивая городским комплексом и ресторанами.

Меган в Йоханнесбурге (фото: instagram.com/sussexroyal)

Она обошла все павильоны, насладилась музыкой, попробовала местные угощения, а также она познакомилась со всеми мастерами. Отдельно стоит упомянуть встречу с Джеймсом Делани – основателем собственного бренда Tshepo, весьма популярного в ЮАР. Он вручил Меган необычный подарок: пару джинсов с вышивкой для малыша Арчи. К слову, ребенка знаменитая мама оставила под присмотром нянь.

Меган выбрала в этот раз удачный наряд (фото: instagram.com/sussexroyal)

Для своего выхода она выбрала в этот раз темно-синее платье-рубашку. Этот фасон явно ее фаворит, но если раньше она часто подвергалась нападкам хейтеров из-за несовершенства фигуры. То в этот раз им явно будет нечего сказать: платье от канадского бренда Aritizia с разрезом посередине и рядом крупных пуговиц, короткими рукавами и V-образным вырезом сделало Меган визуально намного более стройной и в целом невероятно стильной. Свою роль сыграли и ярко-красные босоножки на плоском ходу от американской марки Everlane, благодаря которым образ стал нескучным. А также крупные серьги-полукольца в африканском стиле.

Меган с маленькими воспитанниками студии (фото: instagram.com/sussexroyal)

Волосы, завитые легкой волной, и легкий макияж – финальный штрих к одному из самых удачных образов герцогини во время визита в Южную Африку.

Напомним, Меган уже успела показать массу стильных нарядов в этой поездке – самые яркие предлагаем посмотреть здесь. И наверняка припасла на будущие выходы пару необычных платьев!