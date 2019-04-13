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Вагітна дружина Венсана Касселя повністю оголилася для глянцю

Lite » Мода 13.04.2019 - 16:13
Вагітна дружина Венсана Касселя повністю оголилася для глянцю
Фото: Тіна Кунаки і Венсан Кассель (instagram.com/tinakunakey)

Чорно-біле фото Тіни Кунаки прикрасило обкладинку журналу Photo

22-річна дружина відомого французького актора Венсана Касселя Тіна Кунаки вже зовсім скоро стане мамою - дівчина перебуває на останніх місяцях вагітності. Напередодні радісної події модель вирішила послідувати прикладу багатьох знаменитостей і позувала оголеною для обкладинки журналу, а також знялася в еротичній фотосесії.

Відзначимо, що в свій час подібні знімки робили Клаудія Шиффер, Демі Мур, Сінді Кроуфорд і колишня дружина Касселя Моніка Белуччі, від якої у актора є дві дочки. Тіна ж позувала для французького журналу Photo. Знімки були опубліковані в Instagram дівчини, а також стиліста зйомки.

Вагітна дружина Венсана Касселя повністю оголилася для глянцюВагітна дружина Венсана Касселя повністю оголилася для глянцю

Фото: (instagram.com/tinakunakey)

А таким було фото Моніки Беллуччі.

Вагітна дружина Венсана Касселя повністю оголилася для глянцю

Фото: Моніка Беллуччі (vanityfair.com)

На деяких кадрах з чорно-білої фотосесії Кунаки повністю оголена, на інших же зображена в одязі свого улюбленого дизайнера Симона Порту Жакмю.

Вагітна дружина Венсана Касселя повністю оголилася для глянцю

Вагітна дружина Венсана Касселя повністю оголилася для глянцюВагітна дружина Венсана Касселя повністю оголилася для глянцю

Фото: Тіна Кунаки (newsprima.xyz)

Нагадаємо, про роман 52-річного актора Венсана Касселя і 22-річної моделі Тіни Кунаки стало відомо влітку 2015-го року. Тоді пара відпочивала разом на Ібіці, не приховуючи почуттів, і потрапила в об'єктиви папараці. А 24 серпня 2018 року Венсан і Тіна офіційно стали чоловіком і дружиною.

 

Фото: Тіна Кунаки (newsprima.xyz)

Для Касселя це другий шлюб. Перший шлюб з італійською актрисою Монікою Беллуччі протримався майже 20 років і розпався в 2014 році. У колишнього подружжя підростають дві дочки — 14-річна Діва і восьмирічна Леоні. Для Тіни Кунаки майбутня дитина буде первістком.

Відео: (instagram.com/harold_james)

Нагадаємо, раніше вагітна Тіна Кунаки показала кругленький животик на пляжі.

До речі, відома італійська актриса Моніка Беллуччі, яка після розставання з Венсаном Касселем ніяк не коментувала своє особисте життя, вперше розповіла про свого бойфренда. Вона зізналася, що давно вже знаходиться у відносинах і цілком щаслива.

А нещодавно на вечері від ювелірного бренду Cartier у Парижі Моніка Беллуччі блищала разом з коханим – 36-річним власником арт-галереї Ніколасом Лефевром.

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