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Кідман, Свіфт, Гетевей: "рептилії" на червоній доріжці Золотого глобуса 2019

Lite » Мода 07.01.2019 - 12:37
Кідман, Свіфт, Гетевей: "рептилії" на червоній доріжці Золотого глобуса 2019
Фото: Енн Гетевей (Getty Images)

Найяскравіші образи з світової кінопремії Золотий глобус

Церемонія Золотого глобуса завжди багата на різноманітність форм і кольору вбрання голлівудських знаменитостей. Цього року на 76-му за рахунком врученні премії практично всі зіркові модниці розділилися на два табори. Перші — сама ніжність в жіночих нарядах з легких тканин, з пишними спідницями, другі — підкреслена сексуальність, яка втілилася у використанні анімалістичного принта і силуету, щільно, як друга шкіра, прилеглого до жіночих фігур.

Ніколь Кідман вибрала плаття-максі винного відтінку з тканини з пайетками злегким блиском, і незважаючи на те, що нічого на перший погляд анімалістичного в наряді не було, але чи то відблиски у світлі софітів, чи то облягаючий фігуру крій сукні зробив актрису, схожу на змію, таку ж гнучку і струнку.

Кідман, Свіфт, Гетевей: &quot;рептилії&quot; на червоній доріжці Золотого глобуса 2019

Фото: Ніколь Кідман (Getty Images)

Телор Свіфт у чорному вбранні з в'язкою у вигляді лузки і зі спущеними плечима, зачарувала гостей церемонії стрункими ніжками, які вона продемонструвала за допомогою глибокого розрізу сукні.

Кідман, Свіфт, Гетевей: &quot;рептилії&quot; на червоній доріжці Золотого глобуса 2019

Фото: Тейлор Свіфт (Getty Images)

Енн Гетевей вибрала плаття, в якому поєднувалися цілих два анімалістичних принта — звіриний і рептилії. Ліф сукні, наче зроблений з шкіри пітона, підкреслив форми актриси, а пишна спідниця в леопардових плямах зробила образ ще динамічніше.

Кідман, Свіфт, Гетевей: &quot;рептилії&quot; на червоній доріжці Золотого глобуса 2019

Фото: Енн Хетеуей (Getty Images)

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