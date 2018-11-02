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"Дикая Настя": топ-6 леопардовых образов Каменских — выбираем лучший

Lite » Стиль и мода 02.11.2018 - 17:43
Стильная Настя Каменских (коллаж: РБК-Украина)
Стильная Настя Каменских (коллаж: РБК-Украина)

Певица очень смело экспериментирует с главным трендом этого сезона

Настя Каменских по праву считается одной из самых стильных исполнительниц украинского шоу-бизнеса. Певица часто демонстрирует наряды, которые отображают самые актуальные модные тренды.

Судя по instagram-страничке Каменских, певице больше приглянулся безоговорочный тренд сезона осень-зима 2018-19, а именно — анималистичный/ животный принт.

Отметим, что мировые дизайнеры буквально устроили "модное сафари" на подиумах Нью-Йорка, Парижа, Милана. Модели Dolce & Gabbana, Givenchy, Valentino, Calvin Klein, Tom Ford, Versace одна за другой дефилировали в роскошных нарядах, обильно декорированных животными принтами. При этом с более привычными леопардовыми пятнами в этом сезоне конкурируют тигровые отметины и полоски зебры.

Настя Каменских в своих предпочтениях осталась верна "леопардовой классике". При этом певица позволила своим "диким инстинктам" вырваться на волю, смело экспериментируя с достаточно капризным леопардовым принтом.

Каменских умело сочетала в своих образах как отдельные элементы с животными принтами, так и полностью облачалась в них. К примеру, как это было во время презентации первого сольного альбома Каменских "NoKomments".

LITE решил собрать самые яркие и "дикие" образы Насти Каменских. Какой лучше — выбор за вами!

 

Выбираем лучший леопардовый образ Каменских 

Спортивная Каменских

Настя Каменских

Яркие повседневные образы. Обратите внимание, что животный принт редко терпит рядом пестрые элементы (фото: instagram.com/kamenskux) 

&quot;Дикая Настя&quot;: топ-6 леопардовых образов Каменских — выбираем лучший

Такой образ Настя подобрала для презентации своего первого сольного альбома (фото: instagram.com/kamenskux) 

&quot;Дикая Настя&quot;: топ-6 леопардовых образов Каменских — выбираем лучший

Еще один очень яркий вариант "на выход" (фото: instagram.com/kamenskux) 

Настя Каменских

И да, стилистика 80-90-х вновь актуальна (фото: instagram.com/kamenskux) 

Сексуальная Каменских

И конечное же, один из наиболее сексуальных образов "украинской Кардашьян" (фото: instagram.com/kamenskux) 

Напомним, ранее Настя Каменских показала любимое упражнение для стройной фигуры и хорошего настроения. Певица предлагает каждому добавить спорт в свою повседневную жизнь. 

До этого Каменских взбудоражила сеть откровенным фото.

No Komments: Настя Каменских представила первый сольный альбом (видео: РБК-Украина)

Новости Украины Настя Каменскихстильмода
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