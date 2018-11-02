"Дикая Настя": топ-6 леопардовых образов Каменских — выбираем лучший

Стильная Настя Каменских (коллаж: РБК-Украина)

Певица очень смело экспериментирует с главным трендом этого сезона

Настя Каменских по праву считается одной из самых стильных исполнительниц украинского шоу-бизнеса. Певица часто демонстрирует наряды, которые отображают самые актуальные модные тренды.

Судя по instagram-страничке Каменских, певице больше приглянулся безоговорочный тренд сезона осень-зима 2018-19, а именно — анималистичный/ животный принт.

Отметим, что мировые дизайнеры буквально устроили "модное сафари" на подиумах Нью-Йорка, Парижа, Милана. Модели Dolce & Gabbana, Givenchy, Valentino, Calvin Klein, Tom Ford, Versace одна за другой дефилировали в роскошных нарядах, обильно декорированных животными принтами. При этом с более привычными леопардовыми пятнами в этом сезоне конкурируют тигровые отметины и полоски зебры.

Настя Каменских в своих предпочтениях осталась верна "леопардовой классике". При этом певица позволила своим "диким инстинктам" вырваться на волю, смело экспериментируя с достаточно капризным леопардовым принтом.

Каменских умело сочетала в своих образах как отдельные элементы с животными принтами, так и полностью облачалась в них. К примеру, как это было во время презентации первого сольного альбома Каменских "NoKomments".

LITE решил собрать самые яркие и "дикие" образы Насти Каменских. Какой лучше — выбор за вами!

Выбираем лучший леопардовый образ Каменских

Яркие повседневные образы. Обратите внимание, что животный принт редко терпит рядом пестрые элементы (фото: instagram.com/kamenskux)

Такой образ Настя подобрала для презентации своего первого сольного альбома (фото: instagram.com/kamenskux)

Еще один очень яркий вариант "на выход" (фото: instagram.com/kamenskux)

И да, стилистика 80-90-х вновь актуальна (фото: instagram.com/kamenskux)

И конечное же, один из наиболее сексуальных образов "украинской Кардашьян" (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских показала любимое упражнение для стройной фигуры и хорошего настроения. Певица предлагает каждому добавить спорт в свою повседневную жизнь.

До этого Каменских взбудоражила сеть откровенным фото.

No Komments: Настя Каменских представила первый сольный альбом (видео: РБК-Украина)