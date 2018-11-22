Animal print: як носити і не виглядати вульгарно (фото)

Анімалістичний принт: як і з чим носити (колаж: LITE)

Від екстремально облягаючої міні-сукні у леопард слід відмовитися!

Анімалістичний принт — беззаперечний тренд сезону осінь-зима 2018-19. На світових подіумах моделі влаштовували "сафарі", вбираючись в леопардові плями, смужки зебри і відмітини жирафа. Однак модницям варто пам'ятати: будь-яка річ з анімалістичним принтом сама по собі виглядає ошатно. Один невірний аксесуар або відтінок — і ваш образ загрожує з стильного перейти в категорію вульгарного. Модні експерти розповіли читачкам LITE, як і з чим поєднувати анімалістичні принти, виглядати при цьому стильно, а не вульгарно.

"Леопардова міні-сукня в обтяжку з підборами — що може бути вульгарніше!?"

Українська дизайнер Віка Адамська (VIKA ADAMSKAYA) поповнила свою нову лінійку принтом анімальєр: дизайнер віддала перевагу класиці — леопардовим плямам. При цьому Адамська підкреслює: "Анімалістичний принт — модний і, напевно, найскладніший тренд цього сезону".

З нею також погоджується дизайнер Катерина Рутман: "Традиційно вважаються вульгарними, анімалістичні принти стали трендом цього сезону. Несподівано для багатьох модних інсайдерів".

#1 Пальто або шуба зі штучного хутра — універсальний "солдат"

Супермодель Кейт Мосс, актриса Кейт Бланшетт і топ-модель Белла Хадід в ультрастильных пальто з анімалістичним принтом

"Пальто або шуба зі штучного хутра (головне — якісного) буде дуже яскравим і самодостатнім акцентом у всьому образі, і поєднуються практично з усім!" — радить Адамська

До речі, раніше ми писали про речі, які ніколи не вийдуть з моди — топ-5 стильних моделей пальто.

#2 Спідниці та сукні з анімалістичним принтом — вибирайте вільний силует

"Спідницю можна комбінувати з яскравим об'ємним светром червоного або синього кольору. Якщо ви вибираєте сукню, віддайте перевагу вільним силуетах і тканинам", — каже дизайнер Віка Адамська.

"Нарядні сукні, які, найчастіше, не надягають багато разів, в такому принті мають місце бути. У такій сукні можна вийти в світ і бути на піку моди", — рекомендує Рутман.

#3 Тренч і трикотажний костюм з принтом анімальєр — завжди стильно

Дизайнер Віка Адамська демонструє, як можна поєднувати речі з леопардовим принтом

"Якщо говорити про моїх персональних фаворитах — це леопардовий трикотажний костюм в поєднанні класичного пісочного з синім. Вдень носимо його з кросівками та нейтрального кольору верхнім одягом (тренч підходить ідеально). А ввечері — одягаємо худі з лакової або шкіряною спідницею, козаки або підбори, і йдемо на вечерю з подружками. Так ви "вбиваєте двох зайців": у вас в гардеробі супер тренд, плюс комфортна річ, ще й з мінімальними вкладеннями", — радить Адамська.

#4 Аксесуари — для тих, хто хоче бути в тренді

"Хтось категорично налаштований до повернення леопарда в дію, але не хоче відставати від трендсеттерів, є маса альтернативних варіантів, наприклад, непомітні аксесуари: окуляри, взуття, сумка, шарф, колготки", — говорить Адамська.

"З анімалістичним принтом є певні стилістичні труднощі. Дуже важко створити ніжний або інтелігентний образ з таким принтом, він завжди вносить елемент зухвалості. Тому якщо ви хочете модних експериментів і характер образу дозволяє — пробуйте. Я б не ризикнула одягнути total look або навіть плаття в анімальєр. Мені подобається анімалістичний принт, але я віддаю перевагу використанню його тільки в деталях. Це може бути гарний клатч, сумка або пояс, туфлі або оправа окулярів", — ділиться своєю думкою дизайнер Катерина Рутман.

#5 Речі в нейтральній колірній гамі дозволять зробити анімалістичний принт не таким помітним

"Вибирайте речі в улюбленій вам або нейтральній колірній гамі і леопард перестане бути таким кричущим. Наприклад, біла футболка з яскравим принтом з елементами леопарда стане відмінним доповненням до джинсів і шкірянки, а трикотажний топ — до брючного костюму в чоловічому стилі", — каже Віка Адамська.

#6 Міні-сукня в обтяжку з підборами — ні, і ще раз ні!

"З чим не варто носити: леопардова міні-сукня в обтяжку з підборами — що може бути вульгарніше!? Все краще відразу — як раз не кращий модний вибір. В одному луці не повинно бути занадто багато анімалістичного. А головне, приділіть увагу якості виробу в даному забарвленні. Дешеві тканини — точно не для цього випадку", — підсумувала свій топ-рекомендацій Віка Адамська.

"Зараз в моді "спортивний гламур", тому дуже стильно міксувати анімалістичний принт зі спортивними речами"

Співачка і б'юті-блогер Anna Petrash

Також за порадою редакція LITE звернулася до співачки і б'юті-блогера Anna Petrash. Юна українська блогер радить бути сміливішими і не боятися експериментувати.

"Достатньо однієї речі або деталі в образі з анімалістичним принтом. Це може бути тільки взуття, або тільки сумка, ремінь; або плаття, шуба/пальто. І вже в залежності від того, наскільки хочеться виділити в своєму образі цей принт, слід підбирати поєднання. Якщо всі інші елементи лука будуть однотонними, то акцент вийде саме на анімалістичному принті. А якщо хочеться його як би "розтушувати" в своєму образі, то можна спробувати поєднання з іншими принтами. Наприклад, деякі дизайнери пропонують міксувати його з квітковими принтами. Але самостійно це зробити досить складно, щоб не виглядало наляписто і без смаку. Частіше це вже готові дизайнерські рішення в одному виробі", — рекомендує б'юті-блогер.

"Спортивний гламур" в поєднанні з анімалістичним трендом — сміливе і стильне рішення

"Зараз в моді такий собі "спортивний гламур", тому дуже стильно міксувати анімалістичный принт зі спортивними речами. Наприклад, такий варіант був використаний у моєму новому кліпі на пісню "Пліткарка", де я в леопардовій шубі зі спортивним худі і масивними кросівками", — підсумувала Anna Petrash.

До речі, серед українських селебріті особливо активно анімалістичный принт використовує співачка Настя Каменських. Раніше редакція LITE пропонувала вибрати серед топ-6 леопардових образів Каменських кращий.

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Відео: РБК-Україна