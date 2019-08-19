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"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин показала роскошную фигуру в соблазнительном боди

Lite » Мода 19.08.2019 - 21:34
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин показала роскошную фигуру в соблазнительном боди
Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

25-летняя красотка запостила новое фото в нижнем белье

Барбара Палвин всегда отличалась от своих коллег по подиуму выдающимися формами. Но не совсем модельные параметры никак не мешали ей построить головокружительную карьеру. А уж о любви к ее фигуре пользователей сети и говорить не приходится. Фолловеры, которых у модели около 13-ти миллионов, практически единодушно просили девушку ни в коем случае не идти на поводу у навязанных индустрией стандартов и не худеть.

&quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Барбара Палвин показала роскошную фигуру в соблазнительном бодиБарбара Палвин в новом образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Тем не менее, с тех пор как Палвин стала одним из «ангелов» Victoria's Secret, она заметно постройнела. Как и остальным крылатым созданиям, ей пришлось пройти через руки тренеров, диетологов и стилистов. И хотя популярное бельевое шоу в этом году не состоится, такой режим сказался на ней просто отлично. Знаменитые формы Барбары остались при ней, зато мышцы стали более рельефными, а изгибы – четкими.

&quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Барбара Палвин показала роскошную фигуру в соблазнительном боди

&quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Барбара Палвин показала роскошную фигуру в соблазнительном бодиМодель любит делиться горячими кадрами (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Теперь рекламных кампаний с участием венгерской красавицы, а также и горячих фото на ее странице в Instagram стало еще больше. К примеру, на днях она поделилась фото, где позирует в черном боди с кружевными вставками. Девушка присела, соблазнительно прогнувшись и продемонстрировав свои знаменитые формы. Роскошная укладка, легкий макияж – выглядит она невероятно обворожительно. За что тут же получила от фолловеров массу комплиментов и восторгов.

&quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Барбара Палвин показала роскошную фигуру в соблазнительном бодиБарбара одна из самых популярных моделей Victoria's Secret (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Девушка рекламирует новую коллекцию Victoria's Secret. Бренд, который переживает не самые легкие времена и которому даже пророчат упадок, не собирается так просто сдаваться. Недавно марка выпустила новую линию – самую соблазнительную из всех, как указывают представители бельевого магната. Рекламировать ее по бутикам в разных странах мира доверили самым знойным красоткам Victoria's Secret. Кроме Барбары, в новых вещах бренда уже красовались Алексина Грэм, Грейс Элизабет и многие другие.

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