ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин блеснула формами в "горячей" фотосессии

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.07.2019 - 19:56
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин блеснула формами в "горячей" фотосессии
Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

25-летняя красотка предстала в откровенном наряде

Барбара Палвин не так часто радует подписчиков постами, зато они всегда ожидаемы и максимально содержательны. Будь-то новая рекламная кампания Giorgio Armani Light di Gioia, где модель предстала в натуральном легком образе, или же "горячие" фото, с помощью которых она информирует фолловеров о новых проектах. К примеру, сотрудничество с Diesel, как на последнем фото.

&quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Барбара Палвин блеснула формами в &quot;горячей&quot; фотосессииБарбара поделилась новым фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin) 

Девушка позирует в довольно откровенном наряде: высокие ботфорты цвета хаки, полупрозрачной черной комбинации и куртке "военной" расцветки, эротично спущенной с плеч. Дополняют картину яркий макияж с графичными стрелками и волосы, уложенные в объемную укладку. Выглядит Барбара невероятно свежо и роскошно. Что тут же отметили ее фолловеры, засыпав ее комментариями и восторгами.

&quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Барбара Палвин блеснула формами в &quot;горячей&quot; фотосессии

Барбара для Armani (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

К слову, Барбара, которая стала "ангелом" Victoria's Secret весной этого года, в следующем сезоне будет шествовать по подиуму знаменитой марки уже в новом статусе. Сейчас девушка снимается для рекламных кампаний бренда, демонстрируя новые линии белья и купальников. А между этим успевает принять участие и в других проектах. К примеру, она блистает в съемке для Calzedonia, на страницах Sports Illustrated Swimsuit и массы других.

&quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Барбара Палвин блеснула формами в &quot;горячей&quot; фотосессии

Палвин – мастер "горячих" фотосессий (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Личная жизнь знаменитой венгерской модели также кипит. 25-летняя красавица уже больше года состоит в отношениях с американским актером Диланом Спраусом. Вначале пара старалась не афишировать свой роман, но представителям прессы удалось "подловить" их за совместной прогулкой. С июля молодые люди официально призналась миру, что любят друга.

&quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Барбара Палвин блеснула формами в &quot;горячей&quot; фотосессииБарбара и Дилан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Напомним, ранее Барбара встречалась с певцом Джастином Бибером. А ее бойфренд несколько лет был в паре с американской моделью Дайной Фразер. Интересно, что после расставания девушка сообщила прессе, что причиной разрыва были измены Дилана. Что ж, в паре Барбары и Дилана пока ничего пободного не было замечено.

Знойная красотка: Ева Лонгория показала стильный образ и идеальную фигуру Икона стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли блеснула стройными ногами и безупречным вкусом
Новости Украины актрисамодамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь