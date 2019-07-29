"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин блеснула формами в "горячей" фотосессии

Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

25-летняя красотка предстала в откровенном наряде

Барбара Палвин не так часто радует подписчиков постами, зато они всегда ожидаемы и максимально содержательны. Будь-то новая рекламная кампания Giorgio Armani Light di Gioia, где модель предстала в натуральном легком образе, или же "горячие" фото, с помощью которых она информирует фолловеров о новых проектах. К примеру, сотрудничество с Diesel, как на последнем фото.

Барбара поделилась новым фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Девушка позирует в довольно откровенном наряде: высокие ботфорты цвета хаки, полупрозрачной черной комбинации и куртке "военной" расцветки, эротично спущенной с плеч. Дополняют картину яркий макияж с графичными стрелками и волосы, уложенные в объемную укладку. Выглядит Барбара невероятно свежо и роскошно. Что тут же отметили ее фолловеры, засыпав ее комментариями и восторгами.

Барбара для Armani (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

К слову, Барбара, которая стала "ангелом" Victoria's Secret весной этого года, в следующем сезоне будет шествовать по подиуму знаменитой марки уже в новом статусе. Сейчас девушка снимается для рекламных кампаний бренда, демонстрируя новые линии белья и купальников. А между этим успевает принять участие и в других проектах. К примеру, она блистает в съемке для Calzedonia, на страницах Sports Illustrated Swimsuit и массы других.

Палвин – мастер "горячих" фотосессий (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Личная жизнь знаменитой венгерской модели также кипит. 25-летняя красавица уже больше года состоит в отношениях с американским актером Диланом Спраусом. Вначале пара старалась не афишировать свой роман, но представителям прессы удалось "подловить" их за совместной прогулкой. С июля молодые люди официально призналась миру, что любят друга.

Барбара и Дилан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Напомним, ранее Барбара встречалась с певцом Джастином Бибером. А ее бойфренд несколько лет был в паре с американской моделью Дайной Фразер. Интересно, что после расставания девушка сообщила прессе, что причиной разрыва были измены Дилана. Что ж, в паре Барбары и Дилана пока ничего пободного не было замечено.