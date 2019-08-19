"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін показала розкішну фігуру в спокусливому боді

Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

25-річна красуня запостила нове фото у спідній білизні

Барбара Палвін завжди відрізнялася від своїх колег по подіуму видатними формами. Але не зовсім модельні параметри ніяк не заважали їй побудувати запаморочливу кар'єру. А вже про любов до її фігури користувачів мережі і говорити не доводиться. Фолловери, яких у моделі близько 13-ти мільйонів, практично одностайно просили дівчину ні в якому разі не слухати нікого і не худнути.

Барбара Палвін в новому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Тим не менш, з тих пір як Палвін стала одним з «янголів» Victoria's Secret, вона помітно пострункішала. Як і іншим крилатим створіням, їй довелося пройти через руки тренерів, дієтологів і стилістів. І хоча популярне білизняне шоу в цьому році не відбудеться, такий режим позначився на ній просто відмінно. Знамениті форми Барбари лишилися при ній, зате м'язи стали більш рельєфними, а вигини – чіткими.

Модель любить ділитися гарячими кадрами (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Тепер рекламних кампаній за участю угорської красуні, а також і жарких фото на її сторінці в Instagram стало ще більше. Приміром, днями вона поділилася фото, де позує в чорному боді з мереживними вставками. Дівчина присіла, спокусливо прогнувшись і продемонструвавши свої знамениті форми. Розкішна укладка, легкий макіяж – виглядає вона неймовірно чарівно. За що тут же отримала від фоловерів масу компліментів і захоплень.

Барбара одна з найпопулярніших моделей Victoria's Secret (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Дівчина рекламує нову колекцію Victoria's Secret. Бренд, який переживає не найлегші часи і яким навіть пророкують занепад, не збирається так просто здаватися. Нещодавно марка випустила нову лінію – найспокусливішу з усіх, як вказують представники білизняного магната. Рекламувати її по бутікам в різних країнах світу довірили самим спекотним красуням Victoria's Secret. Крім Барбари, в нових речах бренду вже красувалися Алексіна Грем, Грейс Елізабет та багато інших.