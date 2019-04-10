Ослепительна: новый ангел Victoria's Secret Грейс Элизабет поделилась эмоциональным видео

Бренд Victoria's Secret объявил имя еще одного "ангела"
Четвертой и последней в этом году моделью, удостоившейся чести носить ангельские крылья, стала 22-летняя американка Грейс Элизабет. Девушка с яркой внешностью и классической красотой начала свою карьеру в 16 лет, уже успев поработать со многими мировыми брендами, включая Guess, Polo Ralph Lauren, Miu Miu, Chanel, и украсив множество обложек.
А к знаменитому семейству Victoria's Secret она присоединилась в 2016-м году, рекламируя линию PINK. А теперь перешла на существенно новый для модели уровень, подписав новый контракт и став официальным "ангелом" марки.
Очаровательная Грейс Элизабет (фото: instagram.com/lovegrace_e)
Первыми новость сообщили официальные представители бренда. "От лица PINK до полноценного АНГЕЛА! Поздравляем, Грейс!". А вслед за ними слов радости не сдержала и сама модель.
Девушка опубликовала видео на своей странице в Instagram, написав эмоциональное обращение:
"Это почти нереально, я все время щипаю себя! С того момента, как я пришла в модельный мир, моей целью было работать с Victoria's Secret. Сегодня я с гордостью объявляю, что я ... (барабанная дробь, пожалуйста) НОВЫЙ АНГЕЛ!!! Я даже не могу выразить, как я благодарна всей моей семье, друзьям и поклонникам за вашу постоянную поддержку и веру в меня. Вы, ребята, были самой большой силой в моем путешествии. Я так взволнована этой следующей главой в моей жизни и в моей карьере. Спасибо Эд Разек, Моника Митро, Джон Пфайфер, София Неофиту и Мишель Приано за то, что они приветствовали меня с распростертыми объятиями в этой невероятной семье. Я люблю всех вас", – написала она.
This almost feels unreal, I’ve been pinching myself all morning! Since the moment I entered the modeling world my goal was to work with Victoria Secret. Today I am proud to announce I am... (drumroll please) THE NEWEST ANGEL!!! I can’t even express how grateful I am to all of my family, friends, and fans for your constant support and belief in me. You guys have been the biggest force behind my journey. I’m so excited for this next chapter in my life and in my career. Thank you Ed Razek, Monica Mitro, John Pfeifer, Sophia Neophitou, and Michelle Priano for welcoming me with open arms to this incredible family. I love you all
В интервью Harper's Bazaar Грейс призналась, что грандиозная новость застала ее на пляже в Мексике, куда она полетела отдыхать. И первой, кому она сообщила ее, была мама.
"Я написала маме на почту, а когда наконец дозвонилась, она сказала: "Алло, это мой ангел?", – с улыбкой вспоминает Элизабет.
В качестве презента от бельевого бренда Грейс получила роскошное белье и платье.
"Я танцевала в нем фламенко на пляже всю ночь! Я никогда не забуду это!", – поделилась Грейс. Также красотка призналась, что очень амбициозна, у нее далеко идущие планы, в том числе сыграть в кино. И контракт Victoria's Secret, открывающий массу перспектив, наверняка поможет ей в этом.
Напомним, ранее стало известно имя еще одного "ангела". Ею стала модель Леоми Андерсон, которая показала пикантные фото.
А до этого стало известно о еще двух красотках - новых "ангелах Виктории". Ими стали Алексина Грэм и Барбара Палвин. Смотрите и узнавайте больше о новых посланницах бренда.